Розробники Hades II планують українську локалізацію — шукають досвідчених перекладачів

Розробники Hades II шукають досвідчених перекладачів для локалізації своєї майбутньої гри українською та ще кількома іноземними мовами (російською теж). Про це студія Supergiant Games повідомила на офіційному сайті та в соцмережах.

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In reference to our earlier JOB OPPORTUNITY for Hades II translators, we are now also seeking translators specializing in Turkish, Traditional Chinese, Ukrainian, and Greek. Details in this post:https://t.co/AmfKs2NIk4 — Supergiant Games (@SupergiantGames) January 5, 2023

У публікації розробників йдеться про переклад текстового контенту гри, тому можна очікувати на переклад українською текстів, описів та, ймовірно, субтитрів, але не дубляж. Як зазначають розробники, оригінальна гра Hades містила понад 300 тисяч слів. Нова частина має бути ще більшою, так що це буде досить об’ємний проєкт. Розробники обіцяють оплачувати послуги перекладу з розрахунку на $0,25 за кожне перекладене слово. Враховуючи велику кількість тексту, вартість лише текстового перекладу навіть однією мовою є досить високою.

Досвідчені перекладачі можуть приєднатися до перекладу Hades II українською мовою. Ознайомитись з умовами співробітництва можна за наступною адресою.

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Hades II анонсували разом з багатьма іншими іграми в межах церемонії вручення ігрової премії TGA — її реліз очікується у 2023 році. Вона стане прямим продовженням оригінальної гри та буде заснована на давньогрецькій міфології.Події Hades II розгорнуться через кілька років після завершення першої частини. Головною героїнею стане Меліноя — сестра Загрея та за сумісництвом безсмертна принцеса Підземного світу, яка володіє чорною магією, а антагоністом виступить зловісний титан Кронос, який втік з ув’язнення, та кинув виклик олімпійцям.

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Hades — досить хардкорна rogue-lite у сетингу міфів Стародавньої Греції. Головний герой — Загрей, син бога Аїда, прагне вирватися з підземного царства у зовнішній світ. Оригінальна Hades стала доступною в ранньому доступі ще в грудні 2018 року, а повноцінний реліз на ПК і Switch відбувся у вересні 2020-го. Гра від авторів Bastion та Transistor отримала високі оцінки критиків та безліч нагород — на The Game Awards 2020 за кількістю нагород проєкт Supergiant Games поступився лише The Last of Us Part II. Перша частина домоглася комерційного успіху — за майже два роки, поки гра перебувала в ранньому доступі, було продано сімсот тисяч копій. Протягом лише перших трьох днів після офіційного випуску у 2020 році було продано ще триста тисяч копій Hades, а її загальні продажі гри перевищили мільйон.

Середній рейтинг Hades на Metacritic складає 93 бали зі 100 від журналістів та 8,8 бала з 10 від гравців.