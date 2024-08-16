Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2, SAND та інші: український павільйон повертається на Gamescom 2024

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

На виставці Gamescom 2024 український геймдев знов отримає власний павільйон. На ньому будуть представлені GSC Game World (розробник S.T.A.L.K.E.R. 2), Hologryph, інші студії, видавці та причетні до розробки ігор компанії.

Учасники Gamescom 2024 з України

Kava Gaming створює концепт-арти, ілюстрації, дизайн персонажів та екодизайн. Компанія спеціалізується на розробці ігор і аутсорсингу.

PlayToMax вже понад 12 років розробляє ігри для HTML5. Її спеціалізація — створення міжплатформних ігор та реклами. Студія створює ігри для замовників, а також портує на HTML5 ігри з інших платформ.

UGI Studio має повний цикл розробки ігор та виробництва артів. Студія пропонує клієнтам розробку ігор, виробництво артів, VFX/ та анімації.

Незалежна студія Twigames з Києва надає повний спектр послуг розробки ігор, включно з програмуванням, створенням 2D/3D артів та дизайном.

Компанія Hologryph зі Львова відома такими хітами, як Party Hard 2, та Secret Neighbor. Наразі вона працює над SAND, великою грою PvPvE, де космічні українці досліджують іншу планету.

GSC Game World — розробник S.T.A.L.K.E.R,«Козаків» та S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля не потребує представлення.

Також будуть представлені WMG International (adWMG), творці програм для автоматичної монетизації мобільних застосунків, вебресурсів та CTV, котрі обслуговують близько 9 тис. сайтів та 10 тис. мобільних застосунків, і компанія QPM, яка представляє системи стратегічного та оперативного управління.

Організаторами павільйону стали B2B-конференція Games Gathering, платформа для спілкування професіоналів геймдеву GDBAY та студія VG Entertainment, яка зараз працює над AAA-шутером на основі власної нової IP. Gamescom 2024 відбуватиметься в Кельні, Німеччина, 21–25 серпня.

Джерело: організатори павільйону

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.