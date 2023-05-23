Apple, Microsoft, Google, Amazon та NVIDIA разом зараз коштують майже $9 трлн — 25% всього індексу S&P 500

Завдяки ажіотажу навколо штучного інтелекту після запуску чатбота OpenAI ChatGPT акції найбільших технологічних гігантів невпинно зростають — безперервне ралі з початку року підняло сумарну ринкову капіталізацію Apple, Microsoft та інших з «великої п’ятірки» (Alphabet, Amazon та NVIDIA) до приголомшливих $9 трлн, звернуло увагу BI. Це майже 25% всього знаменитого фондового індексу S&P 500 Один із трьох основних американських біржових індексів поряд з Dow Jones та Nasdaq. До нього входять 505 найбільших із капіталізації компаній, акції яких торгуються на біржах США..
Це надзвичайно показово з огляду на падіння фондового ринку США та всіх ключових індексів, що спостерігалося протягом всього 2022 року.
Apple, Google, Facebook, Tesla та інші IT-гіганти за три дні втратили понад $1 трлн ринкової вартості
Хайп навколо штучного інтелекту спричинив не лише новий виток технологічної війни між гігантами, як-от Microsoft, Alphabet і Meta, що очолили перегони за лідерство та почали навперебій анонсувати продукти, але й шквал інвесторів, які кинулися вкладати гроші у потенційну революцію у сфері ШІ.
NVIDIA поки найбільший вигодонабувач у цих перегонах: акції чипмейкера із Санта-Клари з початку 2023 року зросли на 116,55% — це найвищі темпи зростання серед компаній S&P 500. Ринкова капіталізація NVIDIA наразі становить $771,02 млрд — до нового абсолютного максимуму лишилося всього нічого (понад $800 млрд).
Інвестори вважають, що NVIDIA може дуже непогано заробити на бумі штучного інтелекту, оскільки є найбільшим виробником графічних прискорювачів, які сьогодні забезпечують роботу генеративних нейромереж та чат-ботів, як-от ChatGPT. Як ми вже раніше зазначали, NVIDIA вочевидь знайшла нову «курку», що нестиме золоті яйця, на заміну майнерам.
Разом з NVIDIA зростають також інші IT-гіганти — Apple, яка на початку 2022 року вперше здолала позначку $3 трлн ринкової капіталізації має всі шанси в майбутньому повторити цей подвиг. Зараз ринкова вартість виробника iPhone — $2,74 трлн.
І поки одні, як-от інвестор-мільярдер Пол Тюдор Джонс передрікають технології світле майбутнє та новий виток продуктивності, інші, більш стримані та скептично налаштовані аналітики попереджають про ризики — до прикладу, на думку головного стратега Bank of America Савіта Субраманян, інвесторам слід уникати акцій технологічних компаній із великою капіталізацією, оскільки зростає «велика бульбашка активів».