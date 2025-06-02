Рюкзаки замість NVIDIA RTX 5090 — покупець викрив шахрайство з пакуванням на заводі

Фото JamesFerg650 / Reddit

Користувач Reddit отримав рюкзаки замість відеокарти NVIDIA RTX 5090 у неушкодженій запакованій коробці. Слід веде до заводу.

JamesFerg650 пише, що купив відеокарту у магазині MicroCenter у Санта-Кларі, США. Вже вдома у запечатаній коробці він виявив кілька рюкзаків замість відеокарти. Коробка мала належний вигляд, тому під час купівлі не виникло жодних підозр.

Початкова публікація наробила галасу, проте наступного дня, після відкриття магазину, невдалий власник відеокарти продовжив історію. Виявилося, що шахрайства MicroCenter не причетний. У магазині бачили публікацію, і одразу ж замінили відеокарту. Працівники торгівельної мережі повідомили, що знайшли ще 31 таку «відеокарту» (серед непроданих). Здається, рюкзаки були запаковані у коробки прямо на заводі.

«На щастя, я був єдиним клієнтом (поки що), якому продали одну з них у магазині. Вони відстежили її до свого постачальника та влаштували їм халепу на всю минулу ніч і сьогодні, бо знайшли ПОНАД 31 (також поки що) у своєму магазині. Усі Zotac 5090. Менеджери та співробітники побачили моє повідомлення минулої ночі, почали пошуки, які продовжили сьогодні вранці», — написав JamesFerg650.

Інший користувач Reddit розповів, що бачив, як хтось відкривав RTX 5090 у тому ж магазині. Ще один користувач поділився відповіддю, яку він отримав від служби підтримки MicroCenter:

«Наша команда знає про ці повідомлення та активно розслідує цю проблему. Наразі ми все ще працюємо внутрішньо з нашою командою в Санта-Кларі, щоб підтвердити наявну у них інформацію. На жаль, у нас немає жодної інформації, щоб підтвердити, чи це справді правда, проте ми працюємо з командою в Санта-Кларі якомога швидше над цим. Хоча вони знають про ці повідомлення, наша команда в магазині зробить усе можливе у своєму звичайному процесі, щоб перевірити ці товари перед покупкою. Наша найкраща рекомендація з цього приводу — поговорити з командою в Санта-Кларі в магазині, якщо ви плануєте відвідати магазин, щоб отримати будь-яку додаткову інформацію, яку вони можуть мати на той момент», — MicroCenter через JawaOfficial.

Згодом MicroCenter підтвердив, що випадок з Reddit є правдивим. Магазин вважає, що карти були скомпрометовані на заводі Zotac у Китаї ще до того, як їх відправили до США. Мережа магазинів вже подбала про всіх постраждалих клієнтів. Представництво Zotac у США здивоване подіями та запропонувало причетним зв’язатися для подальшого розслідування. Сайт VideoCardz завбачливо радить записувати розпакування дорогих пристроїв на відео.