S.T.A.L.K.E.R. 2: MSI показала тизер із лімітованою продукцією у стилі гри — і там не тільки відеокарта

Компанії GSC Game World та MSI об’єднали зусилля для створення унікальної обмеженої серії комп’ютерного обладнання. Ця колекція черпає натхнення з гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля».
На відео можна побачити відеокарту, мишку, клавіатуру та геймпад у дизайні S.T.A.L.K.E.R. 2. Також є підпис:
«Ми раді повідомити, що співпрацюємо з командою S.T.A.L.K.E.R. 2 над предметами, які зроблять вашу подорож до Зони ще атмосфернішою. MSI x S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля. Слідкуйте за оновленнями».
Нагадаємо, нещодавно компанія MSI анонсувала випуск нової моделі відеокарти GeForce RTX 4070 Ti Super, присвяченій грі S.T.A.L.K.E.R. 2
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