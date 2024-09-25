S.T.A.L.K.E.R. 2: MSI показала тизер із лімітованою продукцією у стилі гри — і там не тільки відеокарта

Компанії GSC Game World та MSI об’єднали зусилля для створення унікальної обмеженої серії комп’ютерного обладнання. Ця колекція черпає натхнення з гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля».

На відео можна побачити відеокарту, мишку, клавіатуру та геймпад у дизайні S.T.A.L.K.E.R. 2. Також є підпис:

«Ми раді повідомити, що співпрацюємо з командою S.T.A.L.K.E.R. 2 над предметами, які зроблять вашу подорож до Зони ще атмосфернішою. MSI x S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля. Слідкуйте за оновленнями».

Нагадаємо, нещодавно компанія MSI анонсувала випуск нової моделі відеокарти GeForce RTX 4070 Ti Super, присвяченій грі S.T.A.L.K.E.R. 2