S.T.A.L.K.E.R. 2: вийшла документалка War Game про розробку гри під час війни в Україні

«Для мене особисто S.T.A.L.K.E.R. 2 стала наймасштабнішою і найскладнішою відеогрою. Від самого початку проєкт був амбіційним, але з часом перетворився на справжній виклик. Ця гра є для мене особливо важливою та символічною, адже її створення відбувається в надзвичайно складних обставинах: пандемія, релокація, кібератаки й, понад усе, найстрашніше — війна, яка досі триває і роздирає нашу Батьківщину.

Я хотіла, щоб війна ніколи не розпочалася. Щоб усього цього ніколи не сталося. Але це сталося. І ми вдячні за можливість розповісти про це світові, бо світ має знати. Це — ми. Це наша історія”, — розповідає Марія Григорович, креативна директорка S.T.A.L.K.E.R. 2.