Новини Ігри 03.10.2024 о 16:26 comment views icon

S.T.A.L.K.E.R. 2: вийшла документалка War Game про розробку гри під час війни в Україні

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новин

Документальний фільм про S.T.A.L.K.E.R. 2 тепер можна переглянути на офіційних YouTube-каналах GSC Game World та Xbox.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Стрічка «War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2» висвітлює процес створення довгоочікуваного продовження серії S.T.A.L.K.E.R. на тлі бойових дій в Україні.

Режисер Ендрю Стефан і команда Xbox створили емоційну картину про долі людей, які зіткнулися з реальністю війни. Документальна стрічка досліджує теми Чорнобиля, української культури та їхнього відображення в розробці гри за складних умов.

«Для мене особисто S.T.A.L.K.E.R. 2 стала наймасштабнішою і найскладнішою відеогрою. Від самого початку проєкт був амбіційним, але з часом перетворився на справжній виклик. Ця гра є для мене особливо важливою та символічною, адже її створення відбувається в надзвичайно складних обставинах: пандемія, релокація, кібератаки й, понад усе, найстрашніше — війна, яка досі триває і роздирає нашу Батьківщину.

Я хотіла, щоб війна ніколи не розпочалася. Щоб усього цього ніколи не сталося. Але це сталося. І ми вдячні за можливість розповісти про це світові, бо світ має знати. Це — ми. Це наша історія”, — розповідає Марія Григорович, креативна директорка S.T.A.L.K.E.R. 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля поєднує елементи шутера від першої особи, горору та імерсійного симулятора. Гра обіцяє унікальний ігровий досвід завдяки масштабному світу та сучасній графіці.

Реліз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» запланований на 20 листопада. Гра вийде на ПК та Xbox Series X/S, а також одразу буде доступна у сервісі Game Pass.

Курс Розмовної англійської від Englishdom.
Після цього курсу ви зможете спілкуватись з іноземцями і цікаво розкажете про себе.
Приєднатися

Ще три пісні з радіо S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та локація Прип’ять у новому музичному трейлері

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати