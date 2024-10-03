S.T.A.L.K.E.R. 2: вийшла документалка War Game про розробку гри під час війни в Україні

Документальний фільм про S.T.A.L.K.E.R. 2 тепер можна переглянути на офіційних YouTube-каналах GSC Game World та Xbox.
Стрічка «War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2» висвітлює процес створення довгоочікуваного продовження серії S.T.A.L.K.E.R. на тлі бойових дій в Україні.
Режисер Ендрю Стефан і команда Xbox створили емоційну картину про долі людей, які зіткнулися з реальністю війни. Документальна стрічка досліджує теми Чорнобиля, української культури та їхнього відображення в розробці гри за складних умов.
«Для мене особисто S.T.A.L.K.E.R. 2 стала наймасштабнішою і найскладнішою відеогрою. Від самого початку проєкт був амбіційним, але з часом перетворився на справжній виклик. Ця гра є для мене особливо важливою та символічною, адже її створення відбувається в надзвичайно складних обставинах: пандемія, релокація, кібератаки й, понад усе, найстрашніше — війна, яка досі триває і роздирає нашу Батьківщину.
Я хотіла, щоб війна ніколи не розпочалася. Щоб усього цього ніколи не сталося. Але це сталося. І ми вдячні за можливість розповісти про це світові, бо світ має знати. Це — ми. Це наша історія”, — розповідає Марія Григорович, креативна директорка S.T.A.L.K.E.R. 2.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля поєднує елементи шутера від першої особи, горору та імерсійного симулятора. Гра обіцяє унікальний ігровий досвід завдяки масштабному світу та сучасній графіці.
Реліз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» запланований на 20 листопада. Гра вийде на ПК та Xbox Series X/S, а також одразу буде доступна у сервісі Game Pass.
Ще три пісні з радіо S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та локація Прип’ять у новому музичному трейлері
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