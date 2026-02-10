tradfi
Перші тести Snapdragon X2 Elite: Apple M5 і нові процесори Intel та AMD пасуть задніх

Перші тести продуктивності Snapdragon X2 Elite

Канал Hardware Canucks опублікував перші тести продуктивності Snapdragon X2 Elite у відео, створеному за спонсорської підтримки Qualcomm. Водночас автори наголошують, що тестування проводили незалежно, а Qualcomm не впливала на результати до публікації. Це не повноцінний огляд, а набір ранніх тестів із обмеженою кількістю ігор, однак отримані дані дають уявлення про потенціал нового чипа.


Новий GPU Adreno X2

Одним із ключових оновлень серії Snapdragon X2 стала графіка. У попередньому поколінні X1 Qualcomm не змогла зробити платформу справді придатною для ігор — драйвери виходили рідко, а підтримка нових релізів часто запізнювалася. Qualcomm визнає проблему й заявляє, що з X2 ситуація змінюється: компанія обіцяє сумісність із 90% ігор для Windows, включно з тими, що використовують античіт на рівні ядра.

Snapdragon X2 Elite отримав GPU Adreno X2-90, який працює з пам’яттю LPDDR5X-9523 через 192-бітну шину та забезпечує пропускну здатність 228 ГБ/с. Ця конфігурація заявлена для старшої версії Extreme і задає орієнтир для максимальної продуктивності платформи.

Результати тестів Snapdragon X2 Elite в іграх

У Cyberpunk 2077 при роздільній здатності 1200p (Medium, низька щільність натовпу, RT вимкнено, FSR 3 Performance) Snapdragon X2E-88-100 показав у середньому 40,0 к/с і 18,4 к/с за показником 1% low. Для порівняння, Snapdragon X1E-78-100 видав 22,1 і 15,9 к/с. За середнім FPS X2 Elite обійшов Ryzen AI 9 HX 370 (31,4) та Intel Ultra 9 288V (34,8), але за стабільністю кадрів поступився всім x86-суперникам у графіку.


У Baldur’s Gate 3 при 1200p на низьких налаштуваннях чип Snapdragon X2E-88-100 досяг 54,3 к/с у середньому та 47,0 FPS 1% low. Це значно вище за X1E-78-100 (29,6 і 25,5 к/с). Snapdragon також випередив Ryzen AI 9 HX 370 (45,9 / 35,7 к/с), але поступився Intel Ultra X9 388H (59,3 / 53,8 к/с) та Apple M5 (69,8 / 49,1 к/с).

У Counter-Strike 2 при 1200p з максимальними налаштуваннями, 4× MSAA та 16× AF процесор Snapdragon X2 Elite показав 113,3 к/с у середньому та 63,0 к/с 1% low. Snapdragon X1E-78-100 зупинився на 86,5 / 58,7 к/с. Лідером тут став Intel Ultra X9 388H із 188,7 / 119,8 к/с, далі йдуть Ryzen AI 9 HX 370 (132,6 / 74,3 к/с) та Ultra 9 288V (142,8 / 97,0 к/с).

У підсумку Snapdragon X2 Elite збільшив середній FPS порівняно з X1 на 81% у Cyberpunk 2077, на 83% у Baldur’s Gate 3 та на 31% у Counter-Strike 2. Приріст 1% low склав 16%, 84% і 7% відповідно.

Також Hardware Canucks протестували Snapdragon X2 Elite у прикладних завданнях — і тут новий ARM-чип Qualcomm показав себе особливо впевнено.

У багатоядерному тесті Cinebench 2024 Snapdragon X2 Elite набрав 1432 бали при енергоспоживанні 31 Вт. Для порівняння, Apple M5, який працював із лімітом 26 Вт, показав результат 1153 бали. Intel Core Ultra X9 388H відстав значно — 972 бали, а AMD Ryzen AI 9 HX 370 набрав 925 балів. Таким чином, X2 Elite впевнено випередив усі актуальні x86-рішення та Apple Silicon у багатопоточному навантаженні.

В однопотоковому режимі ситуація інша. Apple M5 вийшов у лідери з результатом 200 балів, тоді як Snapdragon X2 Elite набрав 146 балів. Водночас X2 Elite знову обійшов представлені рішення Intel та AMD.

У Blender 5.01 Snapdragon X2 Elite завершив рендеринг кадру за 3 хвилини 31 секунду. Apple M5 виконав те саме завдання за 5 хвилин 33 секунди. Intel Core Ultra X9 388H і Ryzen AI 9 HX 370 показали ще довші часи виконання, тож у рендерингу X2 Elite став беззаперечним лідером серед усіх чипів у тесті.

У тесті HandBrake Snapdragon X2 Elite закінчив перекодування відео за 3 хвилини 29 секунд. Apple M5 витратив на це 5 хвилин 14 секунд. Рішення Intel і AMD також суттєво відстали. Цей результат прямо вказує на сильну сторону X2 Elite у завданнях відеообробки — важливий момент для монтажу, стримінгу та роботи з медіаконтентом.

Варто зауважити, що в тестах брав участь ранній зразок Snapdragon X2E-88, який не є флагманською версією Elite Extreme (X2E-96-100). Тести проводилися з ранніми драйверами, бета-прошивкою та без фінальної оптимізації Windows, що важливо враховувати при оцінці результатів.

Повніші тести, включно з Cinebench і Blender, доступні у відео Hardware Canucks. Даних щодо автономності поки немає — фінальна прошивка ще не готова.


Також пропонуємо для ознайомлення інші тести продуктивності Snapdragon X2 Elite: оцінка CPU  та результати у Geekbench.

Джерело: videocardz

