Samsung Galaxy Book4 Edge: доступний ноутбук з новим процесором Snapdragon X Plus

Компанія Samsung анонсувала доступну версію ноутбука Galaxy Book4 Edge, заснованого на новій 8-ядерній платформі Qualcomm Snapdragon X Plus.

Новинка оснащена 15,6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю FHD. З метою економії, виробник відмовився від AMOLED панелі, доступної в старших Galaxy Book 4 Edge з 14- та 16-дюймовим дисплеями. В новинці використовується LCD панель з частотою оновлення 60 Гц замість 120 Гц в старших версіях.

Щоб знизити ціну ноутбука, під ніж також пустили кілька інших функцій та можливостей. Так, в 15,6-дюймовій моделі відсутній сканер відбитків пальців, а замість чотирьох динаміків доступно лише два.

Інші характеристики нового Samsung Galaxy Book4 Edge не зазнали змін у порівнянні з 16-дюймовою версією. Пристрій має 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD до 1 ТБ. Також він оснащений двома портами USB 4 Type-C, портом USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, слотом для карт microSD, HD камерою, модулем Wi-Fi 7 та комбінованим аудіороз’ємом. Виробник обіцяє тривалий час автономної роботи, швидку зарядку та багаторівневу систему безпеки Samsung Knox.

15,6-дюймовий ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge надійде в продаж з 10 жовтня у синьому кольорі Sapphire Blue. Його ціна наразі не повідомляється, проте вона повинна бути нижчою, ніж у 14- та 16-дюймових версій.

Онлайн-курс Бізнес-аналіз. Basic Level від Hillel IT School. В ході курсу студенти навчаться техніці збору і аналізу вимог, документуванню та управлінню документацією, управлінню ризиками та змінами, а також навчаться моделювати процеси і прототипуванню. Приєднатися

Джерело: techpowerup

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.