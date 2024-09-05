Samsung Galaxy Book4 Edge: доступний ноутбук з новим процесором Snapdragon X Plus

Компанія Samsung анонсувала доступну версію ноутбука Galaxy Book4 Edge, заснованого на новій 8-ядерній платформі Qualcomm Snapdragon X Plus.
Новинка оснащена 15,6-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю FHD. З метою економії, виробник відмовився від AMOLED панелі, доступної в старших Galaxy Book 4 Edge з 14- та 16-дюймовим дисплеями. В новинці використовується LCD панель з частотою оновлення 60 Гц замість 120 Гц в старших версіях.
Щоб знизити ціну ноутбука, під ніж також пустили кілька інших функцій та можливостей. Так, в 15,6-дюймовій моделі відсутній сканер відбитків пальців, а замість чотирьох динаміків доступно лише два.
Інші характеристики нового Samsung Galaxy Book4 Edge не зазнали змін у порівнянні з 16-дюймовою версією. Пристрій має 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD до 1 ТБ. Також він оснащений двома портами USB 4 Type-C, портом USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, слотом для карт microSD, HD камерою, модулем Wi-Fi 7 та комбінованим аудіороз’ємом. Виробник обіцяє тривалий час автономної роботи, швидку зарядку та багаторівневу систему безпеки Samsung Knox.
15,6-дюймовий ноутбук Samsung Galaxy Book4 Edge надійде в продаж з 10 жовтня у синьому кольорі Sapphire Blue. Його ціна наразі не повідомляється, проте вона повинна бути нижчою, ніж у 14- та 16-дюймових версій.
Джерело: techpowerup
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