Samsung Galaxy Ring заряджатиметься через футляр – як бездротові навушники

Як очікується, наступного місяця Samsung випустить своє розумне кільце Galaxy Ring. Напередодні дебюту було продемонстровано спосіб заряджання цього пристрою. Для підзарядки акумулятора кільця доведеться використовувати чохол, схожий на той, який служить для підзарядки бездротових навушників.

Про це стало відомо завдяки зображенню, опублікованому Ice Universe на Weibo. На зображенні видно невеликий білий пластиковий футляр із тисненим логотипом Samsung спереду та піднятою частиною посередині, яка утримує кільце на місці. Для передачі енергії використовуються контакти для заряджання, які було добре видно, коли Samsung вперше показала Ring.

Крім того, на корпусі та самому кільці видно дві лінії, які вирівнюються, мабуть, щоб допомогти користувачам зрозуміти, чи правильно розміщено кільце в футлярі.

Примітно, що це схоже на рішення RingConn, яка також використовує зарядний футляр для свого смарт-кільця. Для порівняння, Oura використовує док-станцію для заряджання, яка працює подібно до Samsung, але використання футляра здається зручним для подорожей. Також було б добре, якби в футлярі був акумулятор, щоб, як і навушники, кільце можна було заряджати в дорозі. Тим не менш, оскільки Samsung оцінює термін служби батареї на Galaxy Ring до дев’яти днів, цей зарядний футляр, ймовірно, все одно не буде потрібен так часто.

Очікується, що Samsung представить Galaxy Ring разом із новими складаними смартфонами та розумними годинниками на заході 10 липня.

Джерело: 9to5google

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