Samsung Galaxy S24 Ultra вперше «засвітився» на живих фото

«Справжній» Galaxy S24 Ultra вперше показався на реальних фото. Зазвичай виробники роздають пристрої для тестів звичайним користувачам, та збирають відгуки, але часто вони не можуть втриматися, щоб не розповсюдити секретну поки інформацію.

Судячи з усього, так сталося й цього разу, принаймні на X (раніше Twitter) з’явилися дуже реалістичні фото майбутнього флагмана Samsung — Galaxy S24 Ultra, який мають представити на початку наступного року, передає SamMobile.

На фотографіях показано смартфон з пласкою задньою панеллю і пласким екраном, що має бути корисним для стилуса S Pen. Схоже, що Samsung нарешті поєднає S Pen з дисплеєм, який не вигинається по краях. Як і Galaxy S23 Ultra, майбутня модель має індивідуальні вирізи для камер на задній панелі.

Металева рамка Galaxy S24 Ultra має злегка закруглені краї, але верхній і нижній краї пласкі. На правій грані розміщені кнопка живлення і клавіша регулювання гучності, а також антена.

Згідно з попередніми витоками, Samsung має намір представити серію Galaxy S24 17 січня на заході Unpacked.