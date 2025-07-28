Новини Пристрої 28.07.2025 comment views icon

Перший тест Samsung Exynos 2600 — на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite

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Олексій Єрін

Автор новин

Перший тест Samsung Exynos 2600 — на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite
Samsung Exynos / Samsung

З’явилися перші дані про продуктивність майбутнього мобільного чипа від Samsung — Exynos 2600. Найімовірніше, він стане основою для наступних флагманських смартфонів компанії.

Мобільні процесори Exynos — це власна розробка Samsung, яка дозволяє компанії меншою мірою залежати від чипів сторонніх виробників. У 2019 році Samsung розпочала тісну співпрацю з AMD, інтегруючи переваги архітектури RDNA у власні чипи, результатом якої стала нова вбудована графіка для Exynos — Xclipse.

З 2022 року Xclipse перейшла на архітектуру RDNA2, а згодом — на RDNA3, остання наразі використовується в чипах Exynos 2400 (Xclipse 940) та Exynos 2500 (Xclipse 950). Яку саме архітектуру отримає наступна Xclipse 960 у складі Exynos 2600 — поки що невідомо. Втім, вже зараз можна стверджувати про помітне зростання продуктивності як порівняно з попереднім поколінням, так і з флагманськими рішеннями актуальних на сьогодні конкурентів.

Перший тест Samsung Exynos 2600 - на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite
Результат Samsung Exynos 2600 у 3DMark Steel Nomad Light / Baidu

Згідно зі свіжим витоком, Exynos 2600 набирає 3135 балів у 3DMark Steel Nomad Light — це приблизно на 18% більше, ніж у найпродуктивніших смартфонів на базі Snapdragon 8 Elite. Водночас варто згадати й попередні результати Snapdragon 8 Elite 2, який, за чутками, демонструє на 20% вищу продуктивність ніж Elite першого покоління. На цьому тлі результат Exynos 2600 вже не виглядає настільки вражаючим.

Перший тест Samsung Exynos 2600 - на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite
Перелік найшвидших смартфонів на Snapdragon 8 Elite / 3DMark

Слід пам’ятати, що тест, імовірно, проходив інженерний зразок чипа, тому його  продуктивність може дещо змінитися на момент виходу. Доповнив інформацію про новинку й інший результат, тепер вже з Geekbench. Тепер ми знаємо, що кількість Compute Units у Xclipse 960 дорівнює 4.

Перший тест Samsung Exynos 2600 - на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite
Специфікація Xclipse 960 / Geekbench

Очікується, що Exynos 2600 навряд чи з’явиться у споживчих пристроях раніше 2026 року. Однак з оприлюдненої інформації очевидно, що робота над чипом активно триває.

Джерело: Videocardz

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