Перший тест Samsung Exynos 2600 — на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite

Samsung Exynos / Samsung

З’явилися перші дані про продуктивність майбутнього мобільного чипа від Samsung — Exynos 2600. Найімовірніше, він стане основою для наступних флагманських смартфонів компанії.

Мобільні процесори Exynos — це власна розробка Samsung, яка дозволяє компанії меншою мірою залежати від чипів сторонніх виробників. У 2019 році Samsung розпочала тісну співпрацю з AMD, інтегруючи переваги архітектури RDNA у власні чипи, результатом якої стала нова вбудована графіка для Exynos — Xclipse.

З 2022 року Xclipse перейшла на архітектуру RDNA2, а згодом — на RDNA3, остання наразі використовується в чипах Exynos 2400 (Xclipse 940) та Exynos 2500 (Xclipse 950). Яку саме архітектуру отримає наступна Xclipse 960 у складі Exynos 2600 — поки що невідомо. Втім, вже зараз можна стверджувати про помітне зростання продуктивності як порівняно з попереднім поколінням, так і з флагманськими рішеннями актуальних на сьогодні конкурентів.

Згідно зі свіжим витоком, Exynos 2600 набирає 3135 балів у 3DMark Steel Nomad Light — це приблизно на 18% більше, ніж у найпродуктивніших смартфонів на базі Snapdragon 8 Elite. Водночас варто згадати й попередні результати Snapdragon 8 Elite 2, який, за чутками, демонструє на 20% вищу продуктивність ніж Elite першого покоління. На цьому тлі результат Exynos 2600 вже не виглядає настільки вражаючим.

Слід пам’ятати, що тест, імовірно, проходив інженерний зразок чипа, тому його продуктивність може дещо змінитися на момент виходу. Доповнив інформацію про новинку й інший результат, тепер вже з Geekbench. Тепер ми знаємо, що кількість Compute Units у Xclipse 960 дорівнює 4.

Очікується, що Exynos 2600 навряд чи з’явиться у споживчих пристроях раніше 2026 року. Однак з оприлюдненої інформації очевидно, що робота над чипом активно триває.

Джерело: Videocardz