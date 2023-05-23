Samsung показала нові гнучкі дисплеї Rollable Flex, що розтягуються більш ніж у п’ять разів та повертається до початкової форми

Компанія Samsung Display заявила про розробку нової технології гнучких дисплеїв Rollable Flex, яка може застосовуватись у планшетах або ноутбуках.

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«В той час, як звичайні складні або розсувні формфактори пропонують до трьох разів більшу масштабованість, Rollable Flex долає ці обмеження, дозволяючи згортати та розгортати дисплей по О-подібній осі, як сувій», – йдеться у заяві компанії.

При цьому компанія змогла розмістити всі необхідні компоненти у порівняно компактний формфактор. Зазначається, що дисплеї на базі технології Rollable Flex можна розгорнути з 49 мм до 254,4 мм – більш ніж у 5 разів.

Samsung Display продемонструвала дисплей на базі технології Rollable Flex на щорічній виставці SID Display Week у Лос-Анджелесі. Поки що не уточнюється, коли ця нова технологія може стати доступною для споживчих планшетів та ноутбуків.

Крім Rollable Flex, Samsung також показала новий дизайн складаного смартфона під назвою Flex In & Out. Він має екран, який можна скласти як всередину, так і назовні. Тим самим відпадає необхідність використання окремої зовнішньої панелі для перегляду інформації, коли застосовується конструкція «складання всередину». Завдяки цьому можна створювати легші та тонші складані телефони.

Крім того, Samsung продемонструвала комбінований складний-висувний дисплей телефону Flex Hybrid, а також стандартний висувний дисплей Slidable Flex Solo, який може розширюватися з 13 до 17 дюймів. Ще компанія показала панель, яка містить датчики відбитків пальців та артеріального тиску на OLED-панелі та не потребує використання окремого модуля.

Джерело: neowin