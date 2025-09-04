Новини Пристрої 04.09.2025 comment views icon

Samsung анонсувала нову серію планшетів Galaxy Tab S11, яка включає моделі Galaxy Tab S11 Ultra та Galaxy Tab S11. Новинки пропонують тонкий дизайн, продуктивні компоненти та нові ШІ-функції Galaxy AI.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Новий Galaxy Tab S11 Ultra позиціюється як найпотужніший і водночас найтонший планшет Samsung. Ця модель отримала 14,6-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2960×1848 пікселів та частотою оновлення. Пікова яскравість сягає 1600 ніт. Пристрій підтримує можливість використання цифрового пера S Pen.

Samsung представила Galaxy Tab S11 в Україні: Dimensity 9400+, нові функції Galaxy AI, ціна від 44 тис. грн
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Новинка виконана на базі процесора MediaTek Dimensity 9400+ (Dimensity 9300+ був у попередньому Galaxy Tab S10 Ultra). Його доповнюють оперативна пам’ять обсягом 12 або 16 ГБ та вбудоване сховище місткістю 512 ГБ або 1 ТБ. Додатково можна встановити картку пам’яті MicroSD місткістю до 2 ТБ. Новинка опційно підтримує мобільний зв’язок 5G (Sub-6) та дозволяє використовувати дві SIM-карти (1 фізична + 1 eSIM).

Планшет містить подвійну камеру на задній панелі. Вона включає 13- та 8-мегапіксельний модулі, а фронтальна камера ─ 12-мегапіксельна. Пристрій також містить чотири динаміка, модуль бездротового зв’язку Wi-Fi 7 та акумулятор місткістю 11 600 мА∙год. Підтримується швидка зарядка потужністю 45 Вт. Апарат має розміри 208,5×326,3×5,1 мм та вагу 692 або 695 г (5G-версія).

Samsung Galaxy Tab S11

Компактніша та доступніша версія Samsung Galaxy Tab S11 містить 11-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей з роздільною 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1600 ніт. Пристрій використовує той самий продуктивний процесор MediaTek Dimensity 9400+, але доступний лише в одній конфігурації: з 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем місткістю 256 ГБ. Слот для карти пам’яті та підтримка мобільного зв’язку ─ такі самі, як і в старшій версії.

Samsung представила Galaxy Tab S11 в Україні: Dimensity 9400+, нові функції Galaxy AI, ціна від 44 тис. грн
Samsung Galaxy Tab S11

Ще одним спрощенням стало використання одиночної 13-мегапіксельної камери на задній панелі. Фронтальна камера ─ також 12-мегапіксельна. Замість передового модуля бездротового зв’язку Wi-Fi 7 використовується попередня версія стандарту Wi-Fi 6E. Також розробники зменшили місткість акумулятора (до 8 400 мА∙год), але зберегли 45-ватну швидку зарядку. Розміри становлять 165,3×253,8×5,5 мм, а вага ─ 469 або 471 г.

Програмні можливості

Обидві новинки працюють під управлінням One UI 8 на базі Android 16.0. Оболонка може похвалитися мультимодальним Galaxy AI, який у реальному часі аналізує текст, голос і зображення, допомагаючи працювати та створювати контент. Завдяки режиму Gemini Live користувачі можуть ділитися екраном чи зображеннями з камери й одразу отримувати пояснення, підсумки чи інтерпретації від ШІ.

Як заявляє виробник, ШІ спрощує роботу з контентом: від швидкого підсумку статей із збереженням у Samsung Notes до асистента під час мозкових штурмів і творчих завдань. Функції Drawing Assist і Writing Assist допомагають перетворювати ескізи на якісні зображення та змінювати тон чи стиль тексту. ШІ доступний і як плаваюча вкладка, що завжди “під рукою”.

Оновлений S Pen отримав конусоподібний наконечник для кращого контролю та шестикутну форму для зручного тримання. Завдяки Quick Tools і Sticky Memos користувачі можуть швидко налаштовувати інструменти й записувати думки без перемикання між програмами.

Ціна

Планшет Samsung Galaxy Tab S11 вже доступний для замовлення в Україні. Ціна версії з Wi-Fi становить 43999 грн, а за модифікацію з підтримкою 5G доведеться заплатити 49999 грн. Інформація про ціну та строки початку продажів топової версії Samsung Galaxy Tab S11 Ultra в Україні наразі не розголошується. Ціна в Європі становить від €1340 до €1910.

Джерело: Samsung

