Samsung представила Galaxy Tab S11 в Україні: Dimensity 9400+, нові функції Galaxy AI, ціна від 44 тис. грн

Нова серія Samsung Galaxy Tab S11: Ultra з гігантським AMOLED, базова версія від 43 999 грн / Samsung

Samsung анонсувала нову серію планшетів Galaxy Tab S11, яка включає моделі Galaxy Tab S11 Ultra та Galaxy Tab S11. Новинки пропонують тонкий дизайн, продуктивні компоненти та нові ШІ-функції Galaxy AI.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Новий Galaxy Tab S11 Ultra позиціюється як найпотужніший і водночас найтонший планшет Samsung. Ця модель отримала 14,6-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2960×1848 пікселів та частотою оновлення. Пікова яскравість сягає 1600 ніт. Пристрій підтримує можливість використання цифрового пера S Pen.

Новинка виконана на базі процесора MediaTek Dimensity 9400+ (Dimensity 9300+ був у попередньому Galaxy Tab S10 Ultra). Його доповнюють оперативна пам’ять обсягом 12 або 16 ГБ та вбудоване сховище місткістю 512 ГБ або 1 ТБ. Додатково можна встановити картку пам’яті MicroSD місткістю до 2 ТБ. Новинка опційно підтримує мобільний зв’язок 5G (Sub-6) та дозволяє використовувати дві SIM-карти (1 фізична + 1 eSIM).

Планшет містить подвійну камеру на задній панелі. Вона включає 13- та 8-мегапіксельний модулі, а фронтальна камера ─ 12-мегапіксельна. Пристрій також містить чотири динаміка, модуль бездротового зв’язку Wi-Fi 7 та акумулятор місткістю 11 600 мА∙год. Підтримується швидка зарядка потужністю 45 Вт. Апарат має розміри 208,5×326,3×5,1 мм та вагу 692 або 695 г (5G-версія).

Samsung Galaxy Tab S11

Компактніша та доступніша версія Samsung Galaxy Tab S11 містить 11-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей з роздільною 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1600 ніт. Пристрій використовує той самий продуктивний процесор MediaTek Dimensity 9400+, але доступний лише в одній конфігурації: з 12 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим сховищем місткістю 256 ГБ. Слот для карти пам’яті та підтримка мобільного зв’язку ─ такі самі, як і в старшій версії.

Ще одним спрощенням стало використання одиночної 13-мегапіксельної камери на задній панелі. Фронтальна камера ─ також 12-мегапіксельна. Замість передового модуля бездротового зв’язку Wi-Fi 7 використовується попередня версія стандарту Wi-Fi 6E. Також розробники зменшили місткість акумулятора (до 8 400 мА∙год), але зберегли 45-ватну швидку зарядку. Розміри становлять 165,3×253,8×5,5 мм, а вага ─ 469 або 471 г.

Програмні можливості

Обидві новинки працюють під управлінням One UI 8 на базі Android 16.0. Оболонка може похвалитися мультимодальним Galaxy AI, який у реальному часі аналізує текст, голос і зображення, допомагаючи працювати та створювати контент. Завдяки режиму Gemini Live користувачі можуть ділитися екраном чи зображеннями з камери й одразу отримувати пояснення, підсумки чи інтерпретації від ШІ.

Як заявляє виробник, ШІ спрощує роботу з контентом: від швидкого підсумку статей із збереженням у Samsung Notes до асистента під час мозкових штурмів і творчих завдань. Функції Drawing Assist і Writing Assist допомагають перетворювати ескізи на якісні зображення та змінювати тон чи стиль тексту. ШІ доступний і як плаваюча вкладка, що завжди “під рукою”.

Оновлений S Pen отримав конусоподібний наконечник для кращого контролю та шестикутну форму для зручного тримання. Завдяки Quick Tools і Sticky Memos користувачі можуть швидко налаштовувати інструменти й записувати думки без перемикання між програмами.

Ціна

Планшет Samsung Galaxy Tab S11 вже доступний для замовлення в Україні. Ціна версії з Wi-Fi становить 43999 грн, а за модифікацію з підтримкою 5G доведеться заплатити 49999 грн. Інформація про ціну та строки початку продажів топової версії Samsung Galaxy Tab S11 Ultra в Україні наразі не розголошується. Ціна в Європі становить від €1340 до €1910.

Джерело: Samsung