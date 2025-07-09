Samsung представила Galaxy Flip7 — більші екрани та батарея у тоншому корпусі за ціною від від 50 тис. грн

Samsung випустила покращену «розкладачку» Galaxy Flip7

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На заході Samsung Unpacked корейський гігант електроніки представив новий складаний смартфон у форм-факторі розкладачки Galaxy Flip7. Новинка отримала найбільший зовнішній екран, який коли-небудь встановлювали в лінійці Galaxy Flip.

Samsung Galaxy Flip7

Отже, зовнішній дисплей FlexWindow виконаний на базі 4,1-дюймової Super AMOLED панелі з роздільною здатністю 948×1048 пікселів (342 ppi) та частотою оновлення 120 Гц. Попередник мав 3,4-дюймовий зовнішній дисплей. Отже, екран став більшим, а рамки зменшились і тепер становлять лише 1,25 мм. Функція Vision Booster дозволяє підвищувати яскравість до 2600 ніт, щоб новинкою було комфортно користуватися навіть під яскравим сонячним світлом. На FlexWindow можна виводити інформацію з ШІ-помічника Google Gemini, панель Now, власні та сторонні застосунки. Зовнішній екран та задня панель захищені склом Corning Gorilla Glass Victus 2.

Внутрішній дисплей також збільшився в розмірах і тепер має діагональ 6,9 дюйма (порівняно з 6,7 дюйма у Galaxy Flip6). Samsung стверджує, що його розмір схожий на дисплей Galaxy S25+ (дисплей Flip7 має ширину 68,6 мм порівняно з 70,8 мм у S25+). Звісно, Flip компактніший у складеному вигляді. Внутрішній дисплей Dynamic AMOLED 2X підтримує роздільну здатність 2520×1080 пікселів, частоту від 1 до 120 Гц та пікову яскравість 2600 ніт.

Ще одна відмінність від минулорічної моделі полягає у процесорі. Новинка пропонується з чипсетом Exynos 2500 та 12 ГБ оперативної пам’яті. Місткість вбудованого сховища може становити 256 ГБ або 512 ГБ. І ще одне суттєве оновлення ─ це батарея. Її місткість зросла з 4000 мА∙год до 4300 мА∙год. Акумулятор забезпечує до 31 години відтворення відео на одному заряді. Що цікаво, при цьому вага майже не змінилась і становить 188 г, а товщина навіть зменшилась. Нова модель має товщину 13,7 мм у складеному вигляді та 6,5 мм у розкладеному. Для Flip6 ці параметри становили мав розміри 14,9 мм та 6,9 мм відповідно. Підтримується дротова зарядка потужністю 25 Вт та бездротова зарядка. Пристрій має захист від пилу та води за стандартом IP48.

Камера на задній панелі подвійна. Головний модуль отримав 50-мегапіксельний сенсор та оптичну систему стабілізації зображення. Ще є 12-мегапіксельний надширококутний модуль. У внутрішньому дисплеї розмістилась 10-мегапіксельна камера для автопортретів.

З коробки смартфон Samsung Galaxy Flip7 працює під управлінням операційної системи Android 16 з інтерфесом One UI 8. Новинка підтримує різноманітні функції ШІ, в тому числі для камери та зовнішнього дисплея FlexWindow.

Samsung Galaxy Flip7 FE

Водночас компанія запропонувала доступнішу версію Samsung Galaxy Flip7 FE, яку по суті можна назвати перевиданням Flip6. Вона використовує трохи менший 6,7-дюймовий внутрішній дисплей, 3,4-дюймовий зовнішній екран, чипсет Exynos 2400 з минулорічної серії Galaxy S24, лише 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованого сховища. Місткість батареї становить 4000 мА∙год. Камери такі ж, як у звичайного Flip7.

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Ціна

Складаний смартфон Galaxy Flip7 вже доступний для попереднього замовлення в Україні в кольорах Сріблясто-блакитний, Глибокий чорний, Червоний корал. Ціна починається від 49999 грн. Модель Galaxy Flip7 FЕ буде доступна у білому та чорному кольорах за ціною від 41999 грн. Покупці цих новинок отримають безплатний доступ до підписки Google AI Pro та 2 ТБ хмарного сховища протягом 6 місяців.

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