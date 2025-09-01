Новини Пристрої 01.09.2025 comment views icon

Samsung представила перший у світі 37" монітор: "5 дюймів можуть змінити повсякденне життя"

Коли розмір має значення: новий монітор Samsung ViewFinity S8 отримав додаткові 5 дюймів / Samsung

Samsung розширила лінійку моніторів ViewFinity S8, додавши модель з діагоналлю 37 дюймів. Вона зайняла проміжне місце між наявними 32- та 43-дюймовими версіями. Це перший монітор такого розміру, створений для роботи та професійного використання. Для свого пресрелізу компанія обрала гучний заголовок: “Перший у світі 37-дюймовий монітор показує, як 5 дюймів можуть змінити щоденне життя”.

Нова модифікація під назвою S80UD зберегла UHD-панель із співвідношенням сторін 16:9, але додала ще 5 дюймів площі екрана порівняно з 32-дюймовим варіантом. Основні переваги, на які робить акцент компанія: покращене відображення тексту, більший комфорт під час перегляду та зручніше багатозадачне використання. Монітор отримав сертифікацію TÜV Rheinland одразу за двома напрямами — ергономічність робочого місця та турбота про зір. Для цього передбачено зниження рівня синього світла й технологія усунення мерехтіння.

Samsung обіцяє змінити життя завдяки 5 дюймам: анонсований перший у світі 37″ монітор ViewFinity S8 / Samsung

37-дюймова панель спроєктована так, щоб замінити звичні подвійні конфігурації з двох моніторів. Вона підтримує режими picture-by-picture (PBP), picture-in-picture (PIP) і має вбудований KVM-перемикач, що дозволяє керувати двома пристроями через один комплект периферії. Серед додаткових інтерфейсів — USB-C із підтримкою заряджання потужністю 90 Вт, кілька USB-портів і LAN-порт для дротового підключення до мережі.

Окремо в компанії зазначають, що збільшена діагональ дозволяє використовувати масштабування Windows на рівні 100% замість 125%, яке зазвичай необхідне на 32-дюймових 4K-моніторах. Це важливо, адже багато програм у Windows все ще мають проблеми з відображенням при масштабуванні.

Характеристики Samsung ViewFinity S8 37″:

  • Діагональ: 37 дюймів, співвідношення сторін 16:9
  • Роздільна здатність: 4K UHD
  • Сертифікації: TÜV Rheinland Ergonomic Display, Intelligent Eye Care
  • Функції: PBP, PIP, вбудований KVM-перемикач
  • Порти: USB-C (заряджання 90 Вт), LAN, кілька USB
  • Підставка: регулювання по висоті, нахил, поворот; швидке складання без інструментів

Samsung поки що не повідомила ані ціну, ані дату початку продажів.

Разом із ViewFinity S8 на виставці Gamescom 2025 Samsung також показала ігровий 37-дюймовий монітор Odyssey G7 (G75F). Він має роздільність 4K UHD, частоту оновлення 165 Гц, час відгуку 1 мс і кривизну 1000R.

Джерело: videocardz

