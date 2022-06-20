Samsung ViewFinity S8 — 4K-монітори для творців контенту «не за всі гроші світу»

Samsung Electronics після оновлення лінійки ігрових моніторів Odyssey 2022 року звернула увагу на представників творчих професій, які створюють контент — саме їм виробник насамперед адресує моделі ViewFinity S8, які пропонують непогані характеристики за прийнятною ціною. Серія включає дві моделі з екранами IPS LCD діагоналлю 27 та 32 дюймів — вони пропонують підтримку 4K (3840 x 2160 пікселів), точне відтворення кольорів, матове покриття та професійне заводське калібрування і при цьому коштують суттєво дешевше $1000.

Цільова аудиторія новинок — художники, дизайнери, фотографи, оператори відеомонтажу, для яких важлива точність відтворення кольору. До загальних рис ViewFinity (назва серії — утворена злиттям окремих слів «View» та «Infinity») відноситься охоплення 98% колірної гами DCI-P3 та підтримка одного мільярда кольорів (ймовірно, тут використовуються 8-бітні матриці з FRC, а не повноцінні 10-бітні панелі), сертифікат Pantone, що засвідчує точність кольоровідтворення, та заводське калібрування.

32-дюймовий варіант має сертифікат VESA Display HDR 600, що, серед іншого, гарантує яскравість 600 ніт, тоді як компактніша 27-дюймова модель відповідає специфікаціям базового VESA DisplayHDR 400.

Підставка дозволяє регулювати кут нахилу та висоту монітора, міняти орієнтацію з книжної на альбомну та навпаки, а завдяки кріпленню VESA монітор за потреби можна повісити на стіну.

Дисплеї також можна використовувати як док-станції все-в-одному для настільних комп’ютерів або ноутбуків. На панелі є роз’єм USB-C, який підтримує заряджання інших пристроїв потужністю до 90 Вт та передачу даних через адаптер Ethernet over USB.

Також в описі згадуються сертифікати Intelligent Eye Care від TUV Rheinland, Energy Star, EPEAT та TCO. У всіх моделях підтримується функція захисту очей Adaptive Picture, яка автоматично регулює яскравість та колірну температуру в залежності від освітлення, режим захисту для зменшення випромінювання синього світла, та технологія Flicker Free, що усуває мерехтіння на екрані.

Доступнішою за ціною є компактніша 27-дюймова модель — еквівалент $557 на домашньому ринку Південної Кореї. 32-дюймова модель оцінюється в еквівалент $634. Глобальні продажі моніторів ViewFinity S8 2022 року почнуться наприкінці червня 2022 року.

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