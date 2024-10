Samsung Galaxy S26 не буде, — інсайдер

У 2026 році Samsung може переглянути свою флагманську лінійку смартфонів Galaxy S. За неофіційними даними причиною є невелика популярність молодших моделей.

Смартфони Samsung Galaxy S25, S25+ і S25 Ultra очікуються у січні 2025 року. А ось наступна лінійка може недорахуватися найменшого Galaxy S26. Надійний інсайдер Ice Univerce розмірковує в X Twitter про невеликі телефони, згадує компактні флагмани інших брендів у порівнянні з Galaxy S25 та згадує про скасування його наступника.

When OPPO Find X8 is released, you will find that one of the characteristics of the new flagship in 2024 is that it is small and powerful. Chinese brands are much better at making small-sized mobile phones than Samsung and Apple. You will realize that Galaxy S25 is no longer…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 1, 2024