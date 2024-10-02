Новини Пристрої 02.10.2024 о 16:02 comment views icon

Samsung Galaxy S26 не буде, — інсайдер

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Андрій Русанов

Автор сайту

Samsung Galaxy S26 не буде, — інсайдер

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У 2026 році Samsung може переглянути свою флагманську лінійку смартфонів Galaxy S. За неофіційними даними причиною є невелика популярність молодших моделей.

Смартфони Samsung Galaxy S25, S25+ і S25 Ultra очікуються у січні 2025 року. А ось наступна лінійка може недорахуватися найменшого Galaxy S26. Надійний інсайдер Ice Univerce розмірковує в X Twitter про невеликі телефони, згадує компактні флагмани інших брендів у порівнянні з Galaxy S25 та згадує про скасування його наступника.

«Коли вийде OPPO Find X8, ви побачите, що однією з характеристик нового флагмана 2024 року є те, що він маленький і потужний. Китайські бренди набагато краще роблять мобільні телефони невеликого розміру, ніж Samsung та Apple. Ви зрозумієте, що Galaxy S25 більше не варто випускати. Розрив між ними занадто великий.

Samsung зазнає нищівного удару в найближчі кілька років, але Apple ще може протриматися деякий час. Тому що iOS — це [оборонний] рів Apple, але, строго кажучи, у Samsung немає рову та повно недоліків. Кажуть, що Samsung може скоригувати серію S26 і може скасувати S26, тому що він більше не є конкурентоспроможним»

Цікаво, що компанія вже зробила подібне у своїй лінійці планшетів. Цього року були випущені лише Samsung Galaxy Tab S10+ та Galaxy Tab S10 Ultra, а молодша модель зникла. Це ж може статися і з серією Galaxy S26 у 2026 році. Втім, це може бути лише крайнім сценарієм або ж перебільшенням.

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Джерело: GSMArena

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