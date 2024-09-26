Samsung Galaxy Tab S10+ та S10 Ultra: планшети з цифровим пером, штучним інтелектом та ціною від 60 тис. грн

Samsung представляє в Україні нові планшети Galaxy Tab S10+ та Galaxy Tab S10 Ultra – перші планшети Samsung із вбудованим штучним інтелектом. Планшети обладнані 12,4-дюймовим (2800×1752 пікселя) та 14,6-дюймовим (2960×1848 пікселів) дисплеєм Dynamic AMOLED 2X відповідно та підтримують роботу електронного пера S Pen, що постачається в комплекті з обома моделями.

Обидві моделі отримали процесор MediaTek Dimensity 9300+. Продуктивність Galaxy Tab S10 Ultra підвищена завдяки збільшенню частоти процесора на 18%, графічного процесора – на 28%, а NPU – на 14% порівняно з Galaxy Tab S9 Ultra. Модель Galaxy Tab S10+ має 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища. У випадку Galaxy Tab S10 Ultra додатково доступна конфігурація з 16 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 1 ТБ. В усіх випадках можна встановити карту пам’яті місткістю до 1,5 ТБ. Підтримується мобільний зв’язок pSIM + eSIM. Докладні характеристики обох моделей наведені в наступній таблиці.

Модель Galaxy Tab S10 Ultra (14,6 дюйма) Galaxy Tab S10+ (12,4 дюйма) Розміри 208,6х326,4х5,4 мм 185,4х285,4х5,6 мм Вага 718 г (Wi-Fi), 723 г (5G) 571 г (Wi-Fi), 576 г (5G) OС Android 14.0 Android 14.0 Дисплей 14,6 дюйма, 2960 x 1848 12,4 дюйма, 2800 x 1752 120 Гц, Dynamic AMOLED 2X

+ Антиблік AP MediaTek Dimensity 9300+ Камера Основна 13 Мп + 8 Мп ультраширококутна 13 Мп + 8 Мп ультраширококутна Фронтальна 12 Мп + 12 Мп ультраширококутна 12 Мп ультраширококутна Підключення 5G (Sub-6), Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3 5G (Sub-6/mmW), Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3 Колір Опаловий сірий Пам’ять 16 ГБ + 1 ТБ

12 ГБ + 512 ГБ

12 ГБ + 256 ГБ

MicroSD до 1,5 ТБ 12 ГБ + 512 ГБ

12 ГБ + 256 ГБ

MicroSD до 1, 5 ТБ Звук Чотири динаміки S Pen IP68 S Pen (BLE) у комплекті Захист IP68, покращений Armor AL SIM pSIM + eSIM Безпека Відбиток пальців (FOD) Батарея\Заряджання 11,200 мАг / 45W 10,090 мАг / 45W Аксесуари Електронне перо S Pen (BLE) у комплекті

Клавіатура-обкладинка Book Cover Keyboard

Клавіатура-обкладинка Book Cover Keyboard Slim

Чохол Smart Book Cover

Чохол Outdoor Cover

Екран для рукопису Notepaper Screen (Add-On)

Захисний екран Privacy Screen (Add-On)

Виробник звертає увагу на програмні функції та можливості штучного інтелекту, реалізовані в новинках:

З функцією Note Assist та електронним пером S Pen можна робити нотатки на великому екрані планшета. Навчальні завдання, конспектування та ведення особистих щоденників стають ефективнішими завдяки автоматизованому транскрибуванню і підсумовуванню, які робить штучний інтелект. Функція Handwriting Help допоможе відформатувати неохайні рукописні нотатки.

Функція Ескіз на зображення дозволяє переносити в цифровий формат свої творчі задуми.

Завдяки функції Circle to Search від Google на планшетах серії Galaxy Tab S10 можна шукати будь-що, не перемикаючись між застосунками.

Кнопка Air Command зі штучним інтелектом на S Pen дозволяє отримати швидкий доступ до Galaxy AI Assistant. Застосунки AI Assistant також можна запускати за допомогою клавіші Galaxy AI Key на клавіатурі-обкладинці. Користувачі можуть обрати між Bixby від Samsung і Gemini від Google.

Планшети серії Galaxy Tab S10 також можуть працювати як системи керування розумним будинком. 3D Карта відображає візуальний огляд помешкання і всі підключені пристрої, щоб спростити управління пристроями в екосистемі SmartThings.

Планшети Galaxy Tab S10 Ultra та Galaxy Tab S10+ будуть доступні для замовлення з 11 жовтня. В Україні пристрої доступні у кольорі Опаловий сірий. Рекомендована ціна складає від 59999 грн.

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