Samsung Galaxy Tab S10+ та S10 Ultra: планшети з цифровим пером, штучним інтелектом та ціною від 60 тис. грн

Samsung представляє в Україні нові планшети Galaxy Tab S10+ та Galaxy Tab S10 Ultra – перші планшети Samsung із вбудованим штучним інтелектом. Планшети обладнані 12,4-дюймовим (2800×1752 пікселя) та 14,6-дюймовим (2960×1848 пікселів) дисплеєм Dynamic AMOLED 2X відповідно та підтримують роботу електронного пера S Pen, що постачається в комплекті з обома моделями.
Обидві моделі отримали процесор MediaTek Dimensity 9300+. Продуктивність Galaxy Tab S10 Ultra підвищена завдяки збільшенню частоти процесора на 18%, графічного процесора – на 28%, а NPU – на 14% порівняно з Galaxy Tab S9 Ultra. Модель Galaxy Tab S10+ має 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища. У випадку Galaxy Tab S10 Ultra додатково доступна конфігурація з 16 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 1 ТБ. В усіх випадках можна встановити карту пам’яті місткістю до 1,5 ТБ. Підтримується мобільний зв’язок pSIM + eSIM. Докладні характеристики обох моделей наведені в наступній таблиці.
|Модель
|Galaxy Tab S10 Ultra (14,6 дюйма)
|Galaxy Tab S10+ (12,4 дюйма)
|Розміри
|208,6х326,4х5,4 мм
|185,4х285,4х5,6 мм
|Вага
|718 г (Wi-Fi), 723 г (5G)
|571 г (Wi-Fi), 576 г (5G)
|OС
|Android 14.0
|Android 14.0
|Дисплей
|14,6 дюйма, 2960 x 1848
|12,4 дюйма, 2800 x 1752
|120 Гц, Dynamic AMOLED 2X
+ Антиблік
|AP
|MediaTek Dimensity 9300+
|Камера
|Основна
|13 Мп + 8 Мп ультраширококутна
|13 Мп + 8 Мп ультраширококутна
|Фронтальна
|12 Мп + 12 Мп ультраширококутна
|12 Мп ультраширококутна
|Підключення
|5G (Sub-6), Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3
|5G (Sub-6/mmW), Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3
|Колір
|Опаловий сірий
|Пам’ять
|16 ГБ + 1 ТБ
12 ГБ + 512 ГБ
12 ГБ + 256 ГБ
MicroSD до 1,5 ТБ
|12 ГБ + 512 ГБ
12 ГБ + 256 ГБ
MicroSD до 1, 5 ТБ
|Звук
|Чотири динаміки
|S Pen
|IP68 S Pen (BLE) у комплекті
|Захист
|IP68, покращений Armor AL
|SIM
|pSIM + eSIM
|Безпека
|Відбиток пальців (FOD)
|Батарея\Заряджання
|11,200 мАг / 45W
|10,090 мАг / 45W
|Аксесуари
|Електронне перо S Pen (BLE) у комплекті
Клавіатура-обкладинка Book Cover Keyboard
Клавіатура-обкладинка Book Cover Keyboard Slim
Чохол Smart Book Cover
Чохол Outdoor Cover
Екран для рукопису Notepaper Screen (Add-On)
Захисний екран Privacy Screen (Add-On)
Виробник звертає увагу на програмні функції та можливості штучного інтелекту, реалізовані в новинках:
- З функцією Note Assist та електронним пером S Pen можна робити нотатки на великому екрані планшета. Навчальні завдання, конспектування та ведення особистих щоденників стають ефективнішими завдяки автоматизованому транскрибуванню і підсумовуванню, які робить штучний інтелект. Функція Handwriting Help допоможе відформатувати неохайні рукописні нотатки.
- Функція Ескіз на зображення дозволяє переносити в цифровий формат свої творчі задуми.
- Завдяки функції Circle to Search від Google на планшетах серії Galaxy Tab S10 можна шукати будь-що, не перемикаючись між застосунками.
- Кнопка Air Command зі штучним інтелектом на S Pen дозволяє отримати швидкий доступ до Galaxy AI Assistant. Застосунки AI Assistant також можна запускати за допомогою клавіші Galaxy AI Key на клавіатурі-обкладинці. Користувачі можуть обрати між Bixby від Samsung і Gemini від Google.
Планшети серії Galaxy Tab S10 також можуть працювати як системи керування розумним будинком. 3D Карта відображає візуальний огляд помешкання і всі підключені пристрої, щоб спростити управління пристроями в екосистемі SmartThings.
Планшети Galaxy Tab S10 Ultra та Galaxy Tab S10+ будуть доступні для замовлення з 11 жовтня. В Україні пристрої доступні у кольорі Опаловий сірий. Рекомендована ціна складає від 59999 грн.
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