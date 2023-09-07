Samsung випустила люксові версії Galaxy Fold5 та Galaxy Watch6 — набір Thom Browne Edition за $3200

Samsung випустила набір, що складається зі складаного смартфона Galaxy Fold5, годинника Galaxy Watch6, стилуса S-Pen та аксесуарів до них. Дизайн пристроїв розробляв знаменитий дизайнер Том Браун.

У смартфона тепер золоті акценти, виражені на петлях та навколо камер. Зовнішня рамка залишилася чорною. Домінантним елементом є смугаста задня панель Galaxy Fold5. Червоний, білий і синій — це фірмові кольори Thom Browne, передає AndroidAuthority. Доставляється все в шикарному кейсі Thom Browne Edition, що містить смартфон із золотом та фірмовими смугами та двома захисними чохлами. Годинник Galaxy Watch Thom Browne Edition теж із золотими акцентами та двома варіантами ремінців. Так, у S-Pen теж є шкіряний чохол. І стилус і чохли обрамлені золотими буквами.

Тему годинника можна підлаштувати під ремінець. У поєднанні з «класичним» шкіряним ремінцем на екрані відтворюється його структура. Або дисплей продовжуватиме і з’єднуватиме фірмові смуги Thom Browne відповідного ремінця.

Galaxy Fold5 і Galaxy Watch 6 Thom Browne Edition почнуть продаватися 12 вересня на «деяких ринках». Ціну поки не називають, але модель вже почала продаватися в Південній Кореї за 4,29 млн вон (приблизно 3210 доларів).