Новини IT-бізнес 24.01.2024 о 12:45 comment views icon

SAP реструктуризує 8 тис. робочих місць, щоб «‎сфокусуватись» на штучному інтелекті

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Катерина Даньшина

Авторка новин

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Реструктуризація вплине на понад 7% із загалом 108 000 штатних працівників німецької софтверної компанії.

У заяві, опублікованій у вівторок, SAP заявила, що планує реструктуризувати 8 000 робочих місць для задоволення «майбутніх потреб бізнесу» і «‎зосередження на розвитку ШІ». Вартість програми реструктуризації — $2,2 млрд.

Компанія очікує, що генеративний штучний інтелект «‎докорінно» змінить її бізнес, і анонсувала інвестиції у понад $1 млрд на підтримку ШІ-стартапів через свою компанію Sapphire Ventures.

Виконавчий директор SAP Крістіан Кляйн сказав, що програма дозволить компанії «‎продовжувати розвивати інновації, одночасно підвищуючи ефективність бізнес-процесів».

Програма реструктуризації буде впроваджена в основному через програми добровільних відпусток та заходи внутрішньої перекваліфікації.

Технологічні компанії, і зокрема такі гіганти як Google та Microsoft, продовжили хвилю звільнень й цього року, намагаючись зосередитися на програмному забезпеченні штучного інтелекту та автоматизації для полегшення робочого навантаження.

На тлі оголошення реструктуризації акції SAP підскочили до історичного максимуму — і зросли загалом на 7%.

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