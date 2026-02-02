Середня ціна смартфонів вперше перевищила $400, — аналітики Counterpoint Research

Наприкінці минулого року покупці у всьому світі вперше витратили понад $400 на кожен новий смартфон. І хоча обсяг продажів зріз усього на 4%, глобальні прибутки досягли рекордних $135 млрд.
За даними дослідницької компанії Counterpoint Research, наразі спостерігається стрімке зростання на ринку флагманських смартфонів. Покупці все частіше віддають перевагу гаджетам преміумкласу, що збільшує середню ціну продажу на 3% порівняно з позаминулим роком. Однак зростання цін обумовлене не тільки цим. Одночасно значно зросли витрати на апаратне забезпечення, зокрема, мікросхеми пам’яті.
Аналіз Counterpoint демонструє, що у 2025 році абсолютним лідером продажів на ринку залишалась Apple, забезпечивши собі 57% у четвертому кварталі 2025 року. Популярність iPhone 16 та iPhone 17, та високий попит на них на американському та китайському ринках сприяли 11% зростанню виторгу компанії, що склав $76 млрд. Найуспішніше продавалась модель Pro Max.
Samsung також демонструвала найзначніше зростання продажів (на 17%), однак втратила позиції за середньою ціною. Оскільки у сезон різдвяних та новорічних свят покупці у Південній Кореї зосередились на доступних моделях лінійки Galaxy A, середня ціна продажів знизилась на 20%. Однак продажі зросли на 12%, частково завдяки новим моделям Galaxy S25 та складаному смартфону Z Fold7.
Водночас обсяги продажів та прибутки Xiaomi знизились на 10%. Компанія сильно постраждала через високі ціни на DRAM та NAND, які зробили бюджетні моделі менш рентабельними. Кращі результати у сегменті флагманських смартфонів продемонструвала Oppo після випуску серії Reno 14 та нових моделей з лінійки Find. Доходи від продажів компанії загалом зросли на 23%.
Аналітики Counterpoint прогнозують, що у цьому році ціни на смартфони зростуть ще більше. Прагнення виробників до функцій штучного інтелекту та дорогої оперативної пам’яті, ймовірно, зробить покупку смартфона ще дорожчою у майбутньому. Аналітики також попереджають, що ті, для кого стрімке зростання цін може стати непіднімним, у майбутньому відчуватимуть серйозні проблеми із придбанням нових смартфонів.
Ми також нещодавно писали про 10 найпопулярніших смартфонів 2025 року. Counterpoint очікує, що у 2026 році преміальні флагманські пристрої збільшать свою присутність на ринку, оскільки зростання цін на пам’ять непропорційно впливає на пристрої початкового та середнього сегментів.
Джерело: NotebookCheck
