Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2025 року

Катерина Левицька

Редактор новин

Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2025 року: звіт Counterpoint Research
Apple iPhone 16. Фото: Depositphotos

Якщо вам потрібні вагомі докази абсолютного домінування Apple на світовому ринку смартфонів, просто погляньте на останній звіт Counterpoint Research.


В переліку 10 найпопулярніших смартфонів 2025 року iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro та iPhone 17 Pro Max зайняли всі перші чотири місця. Власне, ситуація аналогічна до показників 2024-го.

10 найпопулярніших смартфонів у світі, 2025 та 2024 роки. Інфографіка: Counterpoint Research

Загалом Apple та Samsung розділили між собою всі 10 місць у рейтингу, на які припало 19% від сукупних продажів смартфонів у 2025 році. Це вже четвертий рік поспіль бренди закріплюють за собою лідерські позиції, не даючи шансу жодним іншим.

При цьому, випущена у вересні серія iPhone 17 досягла на 16% вищих продажів, ніж її попередник, протягом першого повного кварталу, завдяки високому попиту в США, Китаї та Західній Європі. Найкращі результати демонструвала базова модель, яка піднялась у рейтингу на три сходинки, порівняно з iPhone 16 у 2024-му.


Counterpoint пояснює ці результати такими змінами, як частота оновлення екрана (120 Гц проти 60 Гц) та більший базовий обсяг пам’яті (256 ГБ проти 128 ГБ). Доступніший iPhone 16e, випущений навесні 2025 року, також сприяв додатковим продажам завдяки своїй ціні у $599.

Серед Android-смартфонів очевидним бестселером 2025 року став бюджетний Samsung Galaxy A16 5G, тоді як флагман бренду, на цей раз Galaxy S25 Ultra, другий рік поспіль посів дев’яте місце. За даними дослідницької фірми, продажі останнього в Японії зросли більш ніж утричі порівняно з минулим роком.

Забігаючи наперед, Counterpoint очікує, що у 2026 році преміальні флагманські пристрої збільшать свою присутність на ринку, оскільки зростання цін на пам’ять непропорційно впливає на пристрої початкового та середнього сегментів.

