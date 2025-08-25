Новини Кіно 25.08.2025 comment views icon

Серіал "Декстер: Первородний гріх" закрили після оголошення про 2-й сезон

Катерина Даньшина

Серіал "Декстер: Первородний гріх" закрили після оголошення про 2-й сезон
Кадри з серіалу "Декстер: Первородний гріх" / Paramount+

Передумали: Paramount скасувала роботу над другим сезоном серіалу “Декстер: Первородний гріх” після того, як у квітні публічно оголосила про продовження.

Зі слів Variety, насправді весь цей час серіал “перебував на паузі” і жодних планів щодо зйомок не було. Перший і, як нині виявилось, останній сезон “Первородного гріха” дебютував у грудні 2024 року і завершився у лютому.

Дія серіалу “Декстер: Первородний гріх” відбувається у 1991 році і оповідає історію походження вбивці вбивць Декстера Моргана, молоду версію якого зіграв Патрік Гібсон. Майкл Холл озвучував внутрішній монолог персонажа, а серед решти акторського складу з’являлись Моллі Браун, Крістіна Міліан, Крістіан Слейтер, Джеймс Мартінес, Алекс Шимідзу, Ріно Вілсон, запрошена зірка Сара Мішель Геллар та Патрік Демпсі.

Зазначимо, що “Первородний гріх” наразі має 70% і 78% від критиків та аудиторії на Rotten Tomatoes — скромно, але не катастрофічно.

Рішення про скасування шоу прийняли невдовзі після злиття Skydance та Paramount, натомість команда вирішила зосередитись на більш успішному “Декстер: Воскресіння”. Робота над сценаріями другого сезону стартує вже “найближчим часом”.

Кращий серіал франшизи? Критики оцінили «Декстер: Воскресіння» в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes
Кадри з серіалу “Декстер: Воскресіння” / Paramount+

“Декстер: Воскресіння” є продовженням “Декстера” та “Нової крові”, де Холл повторює свою роль Декстера Моргана. Перший сезон оцінили у 94% на Rotten Tomatoes, а дебютний епізод переглянули 4,4 млн глядачів за тиждень на різних платформах. В офіційній українській озвучці серіал можна переглянути на Київстар ТБ та Megogo.

Сюжет “Воскресіння” стартує з подій, показаних у фіналі мінісеріалу “Декстер: Нова кров”: після того, як Гаррісон стріляє в батька в Айрон-Лейк, важко поранений Декстер Морган бореться за своє життя і в підсумку виживає. Серед решти акторського складу з’являються Девід Зайяс, Джек Олкотт, Джеймс Ремар, Ума Турман та Пітер Дінклейдж, а також Ніл Патрік Харріс, Крістен Ріттер та ін. Режисерами стрічки виступили Маркос Сієга та Моніка Раймунд.

“Це той Декстер, повернення якого ми хотіли побачити з моменту закінчення оригінального серіалу у 2013 році. Він також розвиває історію далі, сповнений гострих відчуттів, чорного гумору, захопливої ​​та драматичної історії, а також ще однієї видатної гри Майкла Холла», — писав Кейд Ондер з ComicBook.

