Серіал «Зоряні війни: Кістяк Команди» з Джудом Лоу вийде на новорічні свята

Серіал «Зоряні війни: Кістяк Команди» (Star Wars: Skeleton Crew) вийде до новорічних свят. Шоу Джона Уоттса та Крістофера Форда, має вийти на Disney Plus близько Різдва (наприкінці грудня).

Події серіалу розгортаються в епоху Нової Республіки та описуються як історія дорослішання, натхненна пригодницьким фільмом «Бовдури» (The Goonies) 1985 року. «Четверо дітей потрапляють у пригоду, щоб повернутися додому після того, як вони загубилися в галактиці та зробили відкриття на своїй рідній планеті».

«Тон Skeleton Crew — це пригода. Ми хотіли, щоб це було дуже весело. Але, звісно, ​​разом із пригодами є і зворотна сторона цього, а саме небезпека. А коли діти в небезпеці, це надзвичайно небезпечно. Тож ми грали з цим, але загалом це буде просто весела пригода», — сказав Крістофера Форда Entertainment Weekly.

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До акторського складу увійшли Джуд Лоу, Раян Кіра Армстронг, Роберт Тімоті Сміт, Раві Кебот-Коньєрс, Кіріана Краттер, Тунде Адебімпе, Керрі Кондон і Джаліл Уайт. Імена персонажів не розголошуються, але Лоу грає персонажа, який допомагає повернути дітей додому за допомогою Сили.

Денієл Кван та Денієл Шайнерт, режисери «Все завжди і водночас», та Девід Лоурі («Зелений лицар») поставили по одному епізоду. Перші кадри були представлені у квітні минулого року на святкуванні «Зоряних воєн» у Лондоні.

Джерело: GamesRadar