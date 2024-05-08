Серіал «Зоряні війни: Кістяк Команди» з Джудом Лоу вийде на новорічні свята

Серіал «Зоряні війни: Кістяк Команди» (Star Wars: Skeleton Crew) вийде до новорічних свят. Шоу Джона Уоттса та Крістофера Форда, має вийти на Disney Plus близько Різдва (наприкінці грудня).
Події серіалу розгортаються в епоху Нової Республіки та описуються як історія дорослішання, натхненна пригодницьким фільмом «Бовдури» (The Goonies) 1985 року. «Четверо дітей потрапляють у пригоду, щоб повернутися додому після того, як вони загубилися в галактиці та зробили відкриття на своїй рідній планеті».
«Тон Skeleton Crew — це пригода. Ми хотіли, щоб це було дуже весело. Але, звісно, разом із пригодами є і зворотна сторона цього, а саме небезпека. А коли діти в небезпеці, це надзвичайно небезпечно. Тож ми грали з цим, але загалом це буде просто весела пригода», — сказав Крістофера Форда Entertainment Weekly.
New pictures of Skeleton Crew! #SWC2023 pic.twitter.com/fpDHYFGvCH
— GamesRadar+ (@GamesRadar) April 7, 2023
До акторського складу увійшли Джуд Лоу, Раян Кіра Армстронг, Роберт Тімоті Сміт, Раві Кебот-Коньєрс, Кіріана Краттер, Тунде Адебімпе, Керрі Кондон і Джаліл Уайт. Імена персонажів не розголошуються, але Лоу грає персонажа, який допомагає повернути дітей додому за допомогою Сили.
Денієл Кван та Денієл Шайнерт, режисери «Все завжди і водночас», та Девід Лоурі («Зелений лицар») поставили по одному епізоду. Перші кадри були представлені у квітні минулого року на святкуванні «Зоряних воєн» у Лондоні.
Джерело: GamesRadar