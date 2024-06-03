Шахраї обміняли 16 000 фейків iPhone та iPad на оригінали в Apple Store — збитки перевищили $12,3 млн

Apple стала жертвою шахрайства з її мобільними пристроями, яке тривало майже десятиліття. Схема нанесла компанії з Купертіно збитків на понад $12,3 млн.

Шахраї приносили підроблені iPhone, iPad та інші продукти Apple в Apple Store, стверджуючи, що вони несправні або мають проблему, і просили замінити пристрій на новий. Працівники Apple Store йшли назустріч клієнтам, забирали «неробочі» підроблені iPhone і давали на заміну оригінальні пристрої. Надалі новенький оригінальний смартфон чи інший пристрій продавався на ринку за досить високою ціною. За словами джерел, знайомих із ситуацією, процес заміни повторювався приблизно 16 тис. разів протягом багатьох років. Перші випадки були зафіксовані ще у 2014 році.

Зазначається, що шахраї виманювали в Apple Store різні варіанти iPhone, Apple Watch, iPad та інших пристроїв. Всі ці заміни підроблених пристроїв на оригінальні коштували Apple понад $12,3 млн.

В обвинувальному висновку зазначено, що обвинувачені люди (5 осіб) координували роботу з групами в Китаї, звідки вони отримували підроблені пристрої. Весь процес складніший, ніж здається, оскільки підроблені моделі iPhone використовували вкрадені ідентифікаційні номери. Це дозволило видати повернення підроблених iPhone за справжні, оскільки співробітники Apple Store не могли відрізнити продукти.

Оскільки пристрої мають справжні, але викрадені ідентифікаційні номери, цілком можливо, що справжні власники пристроїв можуть бути позбавлені гарантійного ремонту AppleCare. Це тому, що система Apple уже обробила ідентифікаційні номери та провела повернення пристроїв.

Щоб уникнути відстеження, зловмисники вимагали заміни в різних магазинах Apple у Каліфорнії. Крім того, обвинувачені також надавали неправдиву інформацію в Apple Store, включаючи підроблені адреси, псевдоніми тощо. Якщо обвинувачених визнають винними, їм загрожуватиме багаторічне ув’язнення.

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Джерело: wccftech