Шахраї вивели з EigenLayer токенів на $5,7 млн невдовзі після лістингу

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Команда протоколу EigenLayer, яка 1 жовтня провела лістинг власного токена EIGEN та анонсувала другий сезон аірдропу, повідомила про крадіжку 1,67 млн токенів на суму близько $5,7 млн. Команда проводить розслідування. Але вже відомо, що інцидент не пов’язаний зі зламом проєкту. Активи помилково переведено на адресу шахрая. Хакер скомпрометував електронну пошту, через яку один з інвесторів передавав токени на зберігання. Потім зловмисник швидко продав токени на децентралізованій платформі, після чого перевів отримані стейблкоїни на кілька криптовалютних бірж.

«Компрометація не вплинула на всю екосистему в цілому. Немає жодної відомої вразливості в протоколі або контрактах токенів, і цей злам не був пов’язаний з будь-якою функціональністю блокчейну», — заявили в EigenLayer.

Частину активів шахрая заморозили.

На фоні цієї новини токен EIGEN показав просідання та торгувався біля позначки $3,1. Наразі ціна піднялась до $3,51.

Невдовзі після лістингу на Binance та інших провідних біржах вартість токена EIGEN впала вже більш ніж на 15%. Спільнота виявилася незадоволеною діями команди EigenLayer: спочатку користувачів обурили умови аірдропу, а потім виявилось, що інвестори отримали право стейкати монети одразу після розблокування. При чому команда не повідомляла про це, а просто дописала відповідну інформацію в документи про оновлення. Це підірвало довіру користувачів до проєкту, зростання мережі EigenLayer почало падати.

Протокол EigenLayer створений на базі Ethereum і запровадив новий підхід під назвою «колективний рестейкінг». Він дозволяє тим, хто вже стейкає (заморожує) свою криптовалюту ETH, брати участь у додаткових проєктах, використовуючи той самий стейк.

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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