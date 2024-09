Найбільші криптобіржі оголосили про лістинг EigenLayer (EIGEN): детальний розклад

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Найбільші криптобіржі анонсували про початок торгівлі токеном EigenLayer (EIGEN). Вона розпочнеться 1 жовтня зранку. Будуть доступні торгові парі EIGEN/BTC, EIGEN/USDT, EIGEN/FDUSD та EIGEN/TRY (актуально для Binance).

EigenLayer — протокол рестейкінгу в мережі Ethereum. Ця технологія дає змогу власникам Ethereum (ETH) використовувати вже внесений у стейкінг Етер, й отримувати винагороди в інших протоколах.

Лістинг EigenLayer: список бірж та точний час (за Києвом)

На Binance користувачам вже доступні депозити EIGEN для підготовки до торгівлі. Можливість зняття стане доступною з 08:00 2 жовтня. Вартість лістингу токена EIGEN становитиме 0 BNB.

Адреса смартконтракту EIGEN (ERC20) — 0xec53bF9167f50cDEB3Ae105f56099aaaB9061F83.

Важливо! Криптовалюти — ризикові активи, схильні до високої волатильності (тобто сильних коливань ціни). Перед будь-якими операціями, завжди DYOR (Do Your Own Research). Тобто, проводьте власне дослідження кожного проєкту.

