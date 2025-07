Що нового у PS Plus у липні: повний список ігор і бонус для фанатів Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

Sony оновила свій каталог PS Plus на липень — до нього увійшли вісім ігор, серед яких частково Cyberpunk 2077. Для передплатників PS Plus Deluxe додали ще два тайтли.

Цікаво, що Cyberpunk 2077 додали менш ніж через п’ять років після того, як Sony повністю прибрала її з магазину через технічний стан на релізі. Повернення Cyberpunk 2077 у каталог PlayStation — символічне. Гру колись вилучили з PS Store після масових скарг на баги й падіння продуктивності, поки CD Projekt Red не виправить ситуацію. Зараз студія продовжує підтримку гри, готує патч 2.3, який називали DLC, і працює над сиквелом Cyberpunk 2. Крім того, у розробці перебуває наступна частина The Witcher 4 про «рідку» Цірі.

Однак до складу PS Plus не входить Phantom Liberty — масштабне DLC, яке суттєво переробило гру. Його пропонують окремо зі знижкою 30% для підписників PlayStation Plus — акція триватиме до 23 липня. Разом із Cyberpunk 2077 до каталогу додали ще низку проєктів:

PS Plus Extra:

Cyberpunk 2077 (вже доступна)

Abiotic Factor (з 22 липня)

Banishers: Ghosts of New Eden

Bluey: The Videogame

Planet Zoo

Risk of Rain 2

Tropico 6

New World: Aeternum

PS Plus Deluxe:

Twisted Metal 3

Twisted Metal 4

Більшість ігор стануть доступними для передплатників PS Plus Extra та Deluxe з 15 липня. Кажучи коротко, то новий список ігор PlayStation Plus охоплює різні жанри: від платформера Jusant до класики файтингів The King of Fighters 15, а також симулятор зоопарку Planet Zoo. Але саме Cyberpunk 2077 привертає найбільше уваги тим, що вона взагалі з’явилася в цьому переліку.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: PlayStation.Blog