Apple відкладає Vision Pro 2, щоб створити власні Ray-Ban, — Марк Гурман

Apple відкладає Vision Pro 2, щоб створити власні Ray-Ban, — Марк Гурман
Meta Ray-Ban Display

Apple відкладає модернізацію Vision Pro заради прискорення розробки смартокулярів з ШІ.

Таке рішення було прийнято через не надто високу популярність Vision Pro та зростання конкуренції з Meta. Наразі в Apple розраховують на елегантні, легкі смартокуляри на базі Apple Intelligence.

Зміни передбачають перерозподіл працівників, які працювали над редизайном Vision Pro, та їхнє залучення до розробки нових смартокулярів. В Apple працюють над двома моделями, реліз яких має відбутись у різні терміни.

Зокрема, перша модель під назвою N50 буде працювати як допоміжний пристрій, сумісний з iPhone для обробки даних. Вона не матиме власного дисплея. Її планують представити у 2026 році, а вивести на ринок у 2027. 

Одночасно з цим в Apple намагаються прискорити терміни розробки більш просунутої моделі з вбудованим дисплеєм. Початково презентація була запланована на 2028 рік. Вона покликана скласти конкуренцію аналогічним продуктам Meta та інших компаній, які вже випущені на ринок.

Зміна пріоритетів відбулась через не надто успішний реліз Vision Pro. В Apple визнали VR-гарнітуру за $3 тис. 499 надто складною, важкою і дорогою для широкого використання. Успіх майбутніх смартокулярів Apple залежатиме від можливостей Apple Intelligence та оновленого та вдосконаленого ШІ-помічника  Siri, яка має з’явитись у березні наступного року. Самі окуляри будуть оснащені фірмовим чипом, камерами для зйомки медіаконтенту та функцією голосового управління.

Apple також вивчає можливість використання у пристрої набору функцій для відстеження стану здоров’я. У компанії роками планували випустити спрощену версію Vision Pro, однак від цього врешті-решт відмовились на користь масштабної модернізації, яка передбачала новий дизайн та легшу раму. 

Окрім цього в Apple відмовились від випуску окулярів під кодовою назвою N107, які мали слугувати зовнішнім цифровим дисплеєм для Mac та інших пристроїв компанії. Apple все ще планує невелике оновлення поточного дизайну Vision Pro – з швидшим процесором – вже наприкінці цього року. 

У Meta теж були проблеми з продажем закритих гарнітур змішаної реальності. Ці пристрої не стали для компанії хітом продажів, навіть попри те, що коштують вони в рази дешевше за Vision Pro. Досягши більшого успіху з окулярами та штучним інтелектом, Meta цього року відмовилася від випуску нової гарнітури змішаної реальності.

Джерела: Bloomberg; NotebookCheck

