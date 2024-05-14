Витік планів Dell до 2027 року: процесори Intel Panther Lake і Nova Lake, три покоління Snapdragon X, відеокарти NVIDIA RTX 50xx і 60xx

Великий витік компанії Dell містить плани виробника ноутбуків, а також Intel, Qualcomm, NVIDIA та AMD. Матеріали опублікував сайт VideoCardz. Журналісти натрапили на презентацію під час пошуку інформації про актуальні ноутбуки Dell XPS з процесорами Qualcomm Snapdragon X. Вони натрапили на документ з 300 сторінок, який глибоко розглядає кожен аспект процесу розробки ноутбуків, включно з окремими компонентами, нюансами та проблемами.

Intel Panther Lake (2026) та Nova Lake (2027)

Хоча презентація стосується ноутбука XPS із процесором Qualcomm, один із перших слайдів розкриває плани Dell на наступні 3 роки. Це перша перший документ, в якому згадуються ноутбуки з процесорами Intel Panther Lake і Nova Lake.

Згідно з дорожньою картою, Dell планує оновити ноутбуки XPS 16 з кодовою назвою «Diablo» та XPS 14 «Pista» процесором Arrow Lake-H у 2025 році. Водночас NVIDIA має запустити нові відеокарти GENxx (імовірно, RTX 50xx Blackwell), якими оснастять ці ноутбуки.

XPS 13 «Tributo», який уже був випущений з чипами Meteor Lake-H28, спочатку отримає Qualcomm Snapdragon X (10 і 12 ядер), а приблизно в серпні/вересні — процесорів Intel Lunar Lake-MX. Це перший відомий ноутбук з чипами Core Ultra 200V.

У 2026 році Dell оновить шасі «Diablo» процесором Panther Lake-H та представить два нових ноутбуки: XPS 14 «Huracan» з Panther Lake-Px40 та Qualcomm Snapdragon X Gen2 з TDP 40 Вт. Ноутбук XPS 13 «Divo» з цими чипами отримає половину цього TDP. Відомі наступні терміни появи процесорів Intel:

Lunar Lake-MX — в серпні/вересні 2024 року

Arrow Lake-H — в лютому/березні 2025

Panther Lake-H — в лютому/березні 2026

Nova Lake — перший квартал 2027

Також у 2027 році ноутбуки XPS 16 вперше з 2009 року отримають процесори AMD

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Qualcomm Snapdragon X «Oryon V2» і «V3»

Цього місяця Qualcomm випустить перші процесори серії Snapdragon X, перші ноутбуки з ними з’являться вже 20 травня. Однак Qualcomm ще не оголошувала свої плани щодо наступника серії X, які можуть значною мірою залежати від успіху продукту першого покоління.

Згідно з дорожньою картою Dell, серія «Oryon V2», яка, можливо, називатиметься Snapdragon X Gen2, буде випущена в другій половині 2025 року. Dell використовуватиме ці чипи у серії ноутбуків 2026 року XPS 14 «Huracan» з TDP 40 Вт. Модель XPS 13 «Divo» з TDP 20 Вт також матиме Snapdragon X другого покоління.

У нижній частині слайда можна побачити процесор «Oryon V3», який згадується у кінці 2027 року. Цей чип не пов’язаний з жодним продуктом та, ймовірне, не увійде до модельного ряду XPS до 2028 року.

Qualcomm Snapdragon «Oryon V2» — друга половина 2025 року

Qualcomm Snapdragon «Oryon V3» — кінець 2027 року

Нові відеокарти NVIDIA

Дорожня карта Dell також приблизний графік оновлення відеокарт NVIDIA для всіх згаданих ноутбуків. У 2025 році вони отримають NVIDIA RTX наступного покоління (RTX 50xx). У 2026 році очікується чергове оновлення (RTX 60xx Rubin?).

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