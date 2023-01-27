ШІ проти авторського права. Безплатний інструмент Watermark Remover.io ефективно видаляє водяні знаки зі стокових зображень

І без того складні відносини між ШІ та креативною індустрією незабаром можуть погіршитись — завдяки безплатному сервісу Watermark Remover.io, який може повністю стерти водяні знаки з зображень.

Функціональність Watermark Remover.io не є новою — подібні інструменти вже існують; видалити водяні знаки можна й за допомогою заливки в Adobe Photoshop. Однак вони не такі доступні, як Watermark Remover.io і часто потребують сплати певної суми коштів, на відміну від нового ШІ-інструмента, який є безплатним та вже доступний у вебверсії й застосунку для Android.

Інструмент особливо цікавий у контексті руйнівного впливу штучного інтелекту на креативні індустрії, включно з компаніями зі стоковими зображеннями, які покладаються на водяні знаки для захисту свого вмісту. Гігант стокових зображень Shutterstock нещодавно представив власний генератор тексту в зображення на основі DALL-E 2 від OpenAI, а Adobe Stock дозволив продавати на своїй платформі контент, створений штучним інтелектом.

Shutterstock, Adobe Stock та інші подібні платформи накладають великі водяні знаки на свій вміст, щоб запобігти використанню зображень без дозволу. Ці компанії задоволені ШІ, поки він генерує для них гроші, але функції Watermark Remover.io навряд чи їх порадують.

Курс WOMEN IN LEADERSHIP Дізнайтеся, як утримувати work-life-баланс, від топменеджерки з досвідом в NPR, Microsoft, IBM та Amazon Alexa. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Видання The Verge протестувало інструмент та за лічені секунди позбавилось від водяних знаків Shutterstock і Adobe Stock. Watermark Remover.io також вдалося повністю видалити великі окремі водяні знаки, які Shutterstock використовує на своїх зображеннях попереднього перегляду, хоча він і не зміг видалити подібні, які використовує Getty.

Насправді водяний знак Getty виявився найстійкішим до автоматизованих інструментів видалення. (Getty Images зайняла іншу позицію щодо ШІ порівняно з Shutterstock і Adobe, заборонивши весь створений штучним інтелектом контент на своїй платформі через занепокоєння щодо авторського права і заявила, що подасть до суду на Stability AI за “незаконне” копіювання мільйонів зображень для навчання).

Також Watermark Remover.io не впорався з видаленням підписів художників, які іноді присутні на зображеннях.

Хоча видалення водяного знака без згоди власника оригіналу є незаконним у США, інструменти, які дозволяють користувачам обходити захист авторських прав, як-от Watermark Remover.io, самі по собі не обов’язково є незаконними. Оскільки поточний правовий ландшафт навколо законів про штучний інтелект та авторське право неймовірно заплутаний, лунають заклики запровадити чіткіше регулювання.

Творці Watermark Remover.io у поширених запитань всю відповідальність покладають на користувачів:

“Користувачі несуть відповідальність за будь-які претензії, збитки, вартість, витрати, позови тощо, подані будь-якою третьою стороною, пов’язані з використанням результату зображення з видаленими водяними знаками. Вам потрібно отримати згоду або схвалення власника оригінального зображення, перш ніж використовувати зображення для будь-якого комерційного використання”.

Джерело: The Verge