Шоуранери серіалу «Володар перснів: Персні влади» подовжили угоду з Amazon і працюють над 3-м сезоном

Найпопулярніший оригінальний серіал на Amazon був номінований на «Еммі» у 2022 році, хоча й отримав неоднозначні відгуки від давніх фанатів всесвіту Толкіна.
The Hollywood Reporter повідомляє, що Патрік Маккей і Джей Ді Пейн, які написали й спродюсували перший сезон, нині підписали нову трирічну угоду з Amazon і почали роботу над третім сезоном «Перснів влади». Знімання другого вже завершили — прем’єра запланована на 2024 рік.
«Ми почали цю дивовижну подорож з Джей Ді і Патріком понад п’ять з половиною років тому і ніколи не озиралися назад», — сказав Вернон Сандерс, голова телевізійного відділу Amazon MGM Studios. «Ми вражені розмахом і масштабом їхнього бачення та величезним глобальним успіхом, досягнутим «Перснями влади» в першому сезоні. Студія дуже рада продовжити нашу загальну угоду з цими творцями».
Amazon під час придбання телевізійних прав на «Володаря перснів» зобов’язалась відзняти п’ять сезонів «Перснів влади».
Події першого сезону «Перснів влади» відбуваються у Другу епоху Середзем’я — за тисячі років до подій «Гобіта» та «Володаря перснів» — коли Саурон разом з ельфами створив персні влади, а потім таємно викував Єдиний Перстень аби таємно керувати рештою. Перший сезон, який коштував Amazon щонайменше $450 млн, наразі має 83% від критиків та всього 38% від аудиторії на Rotten Tomatoes.
Попри те, що Amazon стверджує, що «Володар перснів: Персні влади» є найпопулярнішим оригінальним шоу на її стримінгу, лише 37% глядачів першого епізоду додивилися серіал до кінця.
Рецензія на серіал «Володар перснів: Персні влади» / The Lord of the Rings: The Rings of Power
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