Штучний інтелект Sony створюватиме ігри для PlayStation, його вже використали у Spider-Man 2, — корпоративний звіт

У новому корпоративному звіті Sony пише, що для прискорення розробки ігор на PlayStation посилено використовуватиме ШІ та машинне навчання.

За даними сайту Insider Gaming, на сторінці 16 звіту Sony зазначає, що використання штучного інтелекту охоплюватиме багато аспектів створення ігор. Серед них, зокрема, «зондування та захоплення, а також 3D-обробка в реальному часі». Компанія каже, що штучний інтелект дозволить надавати ігри «швидко та за низьку вартість ширшому колу шанувальників».

Звіт каже, що Sony використовувала машинне навчання у створенні Marvel’s Spider-Man 2, у тому числі застосовуючи програмне забезпечення для розпізнавання голосу певними мовами. Цей процес дозволив компанії автоматично синхронізувати субтитри з репліками кожного персонажа, щоб «суттєво скоротити процес створення субтитрів». Sony також розповіла, що створює студію Volumetric Capture Studio, яка генеруватиме 3D-дані людей та місць для відтворення у «високоякісних зображеннях».

«Надалі ми плануємо застосовувати високоякісні 3D-ресурси, включаючи дані руху від нашої студії, накопичені кожною з наших компаній у межах Групи, і досліджуватимемо потенційні зовнішні продажі». «Що стосується 3D-обробки в реальному часі, ми проводимо дослідницьку роботу з Epic Games, зосереджену на Unreal Engine, розробленому як фізичний движок для генерації комп’ютерної графіки в іграх. Наприклад, ми повторно використали компоненти 3DCG з музичного кліпу, знятого за допомогою віртуального виробництва, щоб створити гру, дія якої відбувається в тому ж світі, і випустили короткометражний фільм на основі CG з підтвердженням концепції за допомогою Unreal Engine».

Штучний інтелект та машинне навчання в іграх породили бурхливу дискусію щодо справедливої винагороди та прав акторів. Схоже, інші представники геймдеву теж мають непокоїтися.