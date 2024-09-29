Новини Ігри 29.09.2024 о 19:54 comment views icon

Штучний інтелект Sony створюватиме ігри для PlayStation, його вже використали у Spider-Man 2, — корпоративний звіт

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Андрій Русанов

Автор сайту

Штучний інтелект Sony створюватиме ігри для PlayStation, його вже використали у Spider-Man 2, — корпоративний звіт

У новому корпоративному звіті Sony пише, що для прискорення розробки ігор на PlayStation посилено використовуватиме ШІ та машинне навчання.

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За даними сайту Insider Gaming, на сторінці 16 звіту Sony зазначає, що використання штучного інтелекту охоплюватиме багато аспектів створення ігор. Серед них, зокрема, «зондування та захоплення, а також 3D-обробка в реальному часі». Компанія каже, що штучний інтелект дозволить надавати ігри «швидко та за низьку вартість ширшому колу шанувальників».

Звіт каже, що Sony використовувала машинне навчання у створенні Marvel’s Spider-Man 2, у тому числі застосовуючи програмне забезпечення для розпізнавання голосу певними мовами. Цей процес дозволив компанії автоматично синхронізувати субтитри з репліками кожного персонажа, щоб «суттєво скоротити процес створення субтитрів». Sony також розповіла, що створює студію Volumetric Capture Studio, яка генеруватиме 3D-дані людей та місць для відтворення у «високоякісних зображеннях».

«Надалі ми плануємо застосовувати високоякісні 3D-ресурси, включаючи дані руху від нашої студії, накопичені кожною з наших компаній у межах Групи, і досліджуватимемо потенційні зовнішні продажі».

«Що стосується 3D-обробки в реальному часі, ми проводимо дослідницьку роботу з Epic Games, зосереджену на Unreal Engine, розробленому як фізичний движок для генерації комп’ютерної графіки в іграх. Наприклад, ми повторно використали компоненти 3DCG з музичного кліпу, знятого за допомогою віртуального виробництва, щоб створити гру, дія якої відбувається в тому ж світі, і випустили короткометражний фільм на основі CG з підтвердженням концепції за допомогою Unreal Engine».

Штучний інтелект та машинне навчання в іграх породили бурхливу дискусію щодо справедливої винагороди та прав акторів. Схоже, інші представники геймдеву теж мають непокоїтися.

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