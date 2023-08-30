Штучний інтелект в Google Meet замінить вас на робочих зустрічах

Головна мета ШІ Duet – допомогти вам дізнатись про те, що відбувалось під час дзвінків в Google Meet, якщо ви запізнились на зустріч або взагалі пропустили її.

На конференції Cloud Next Google презентувала нові ШІ-функції, які вже незабаром з’являться у програмі для відеодзвінків Meet. Одна з таких – можливість робити нотатки в режимі реального часу. Якщо ви запізнились на зустріч – Duet надасть вам детальне резюме в середині відеодзвінка, яке по завершенні буде збережене в Документах та навіть доповнене відеокліпами важливих моментів.

Подібні можливості раніше запустили Microsoft і Zoom.

Інша корисна функція Duet взагалі дозволить штучному інтелекту взяти участь у зустрічі від вашого імені. Програма автоматично згенерує текст того, що ви могли б обговорити – нотатки будуть надані усім учасникам відеодзвінка.

Додатково ШІ Duet запропонує функції студійного зображення, освітлення та звуку; зможе додавати динамічні плитки з іменами завдяки системі розпізнавання облич, а також автоматичні субтитри з можливістю перекладу для 18 мов у реальному часі.

Нові ШІ-функції для Google Meet почнуть розгортатися пізніше цього року.

Google представила програму для відеоконференцій ще у 2017 році під назвою Hangouts Meet, а на початку пандемії змінила бренд на Google Meet та додала масу нових функцій.

Джерело: The Verge, 9to5google