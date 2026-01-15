Новини ШІ 15.01.2026 comment views icon

Signal у світі ШІ: вийшов "захищений" чатбот Confer із наскрізним шифруванням

Катерина Даньшина

Signal у світі ШІ: вийшов "захищений" чатбот Confer із наскрізним шифруванням
Творці Signal увійшли у світ ШІ із власним чатботом Confer, який просувають як “захищену” альтернативу популярнішим моделям.

Засновник Signal Моксі Марлінспайк, хоч і не є шанувальником великих мовних моделей (LLM), але надто переймається пробілами в конфіденційності, які мають сучасні постачальники. Він пише, що як і Signal, інтерфейс чатбота повинен точно відображати те, що відбувається “під капотом”. Його рішення — власний чатбот Confer з наскрізним шифруванням (end-to-end encryption) і відкритим кодом, який покликаний зберегти розмови користувачів у таємниці.

Месенджер Signal був заснований у 2014 році на подібних принципах, і його протокол обміну зашифрованими повідомленнями з відкритим кодом був згодом прийнятий WhatsApp від Meta. Можна припустити, що інші технологічні гіганти захочуть перейняти технологію Confer для своїх ШІ.

Як працює Confer?

Подібно до Signal. Дані й розмови користувачів шифруються в ізольованому середовищі (TEE), яке заважає перегляду чи зміні даних адміністраторами серверів. Замість традиційних паролів, для отримання ключів шифрування використовуються ключі доступу, такі як Face ID, Touch ID або PIN-код на пристроях перевірених користувачів.

При цьому шифрування працює в обидві сторони: як для запитів, так і для відповідей. Сервіс також надає функцію віддаленої атестації, що дозволяє користувачам незалежно верифікувати код, що працює на серверах Confer.

Інтерфейс і доступність

Зовнішній вигляд Confer нагадує стандартні чатботи, хоча архітектура використовує власну мовну модель. На жаль, без деталей щодо неї.

Нині сервіс перебуває на стадії тестування і доступний у веб-браузерах. Є безплатна версія, але з обмеженнями: до 20 повідомлень на день і 5 одночасних чатів. За $35 на місяць Confer запропонує безліміт на все і доступ до просунутих ШІ-моделей з персоналізацією.

