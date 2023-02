Творець серії «Resident Evil» Сіндзі Мікамі залишає Tango Gameworks — власну ігрову студію, якою керував 12 років

Tango Gameworks продовжить працювати над підтримкою Ghostwire: Tokyo та Hi-Fi Rush, а Bethesda нині розмірковує над новими проєктами для студії.

Засновник та генеральний директор Tango Gameworks, Сіндзі Мікамі залишає студію після більш ніж 12 років роботи. Про це оголосив у електронному листі до співробітників ZeniMax (яка володіє Tango Gameworks) старший віцепрезидент з розвитку в Bethesda Тодд Вон:

«Сіндзі Мікамі вирішив залишити Tango Gameworks в найближчі місяці. Він був творчим лідером і наставником молодих розробників у Tango протягом 12 років, працюючи над франшизою The Evil Within, Ghostwire: Tokyo і, звичайно ж, Hi-Fi Rush».

В ігровій індустрії Мікамі провів 33 роки та має, мабуть, одне з найяскравіших резюме: йому приписують створення оригінальної Resident Evil та роботу над численними іграми в рамках франшизи, включно з Resident Evil 4. Він також працював над Dino Crisis, Viewtiful Joe, God Hand та Vanquish.

Сіндзі Мікамі заснував Tango Gameworks на початку 2010 року, а пізніше студію придбала ZeniMax. У 2014 році він запустив хорор на виживання The Evil Within, а через три роки, у 2017-му, — його сиквел The Evil Within 2. Не так давно Мікамі працював, як виконавчий продюсер над Ghostwire: Tokyo і Hi-Fi Rush.

В електронному листі Вон назвав Hi-Fi Rush «одним із найуспішніших запусків Bethesda і Xbox за останні роки», додавши, що ритмічна відеогра-екшн «дала значний позитивний імпульс для бізнесу та Tango».

Джерело: trueachievements