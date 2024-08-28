Siri, на вихід! Apple створює нову «особистість» для розумного помічника

Новий помічник Apple буде зосереджений на функціях генеративного штучного інтелекту, у впровадження якого компанія вклала шалені кошти.
Вдосконалена версія Siri дебютує пізніше у 2024 році, однак навіть оновлений помічник, схоже, все ще недостатньо розумний для Apple. Згідно зі звітом Марка Гурмана з Bloomberg, компанія працює над новою «людиноподібною» особистістю розумного асистента, зосередженого на функціях ШІ.
Невідомо, чи запустять нового помічника на iPhone, iPad і Mac, оскільки початково «особистість» дебютує на одному з роботизованих пристроїв компанії. У попередніх витоках йшлося про те, що Apple випустить настільного робота у 2026 році з ціною у $1000.
Нагадаємо, що WWDC-2024 компанія зрештою анонсувала функції Apple Intelligence, які через Siri дозволять користувачам керувати сповіщеннями, допомагатимуть у написанні текстів, підсумовуватимуть листи на пошті (із вибором тону повідомлення), чи передаватимуть завдання «із застосунку в застосунок» (наприклад, можна попросити ШІ відтворити подкаст, який вам надіслали у месенджері).
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