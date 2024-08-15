Apple планує випустити настільного робота у 2026 році за ціною майже $1000

Компанія Apple планує випустити настільного робота з великим екраном уже у 2026 році.

Про це повідомив Марк Гурман із Bloomberg.

Новий гаджет матиме великий екран, схожий на iPad, встановлений на тонкому роботизованому маніпуляторі. Ця конструкція дасть змогу користувачам нахиляти дисплей вгору та вниз, а також обертати його на повні 360 градусів. Таке рішення забезпечить максимальну гнучкість у використанні пристрою.

Розробники Apple позиціюють цей пристрій як «багатофункціональний центр керування розумним домом». Він зможе виконувати роль відеотелефона для FaceTime-дзвінків і системи моніторингу безпеки житла. Гаджет працюватиме на базі голосового помічника Siri та технологій штучного інтелекту Apple Intelligence.

Керівництво проєктом доручили Кевіну Лінчу, віцепрезиденту Apple з технологій. Раніше він очолював розробку Apple Watch і керував нині закритим проєктом безпілотного автомобіля компанії.

Apple планує вивести пристрій на ринок у 2026 або 2027 році. Компанія прагне встановити ціну приблизно $1000, щоб зробити новинку доступною для широкого кола споживачів. Проте ці плани можуть змінитися залежно від ходу розробки та ринкових умов.

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Джерело: Macrumors

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