Скасований смартфон-слайдер LG з екраном, що «розтягується», показали на відео

Рік тому LG оголосила про вихід із бізнесу смартфонів та скасувала релізи нових пристроїв. Один з них, смартфон із розкладним екраном, ми можемо побачити у довгому відеоогляді, який днями виклали у мережу.

Дивно, але гаджет виглядає як закінчений пристрій. LG заявляла, що хоче випустити його до кінця 2021 року і багато хто вважав ці плани занадто амбітними. На відео демонструється цілком готовий до продажу пристрій – у комплекті з роздрібною упаковкою та аксесуарами.

LG, імовірно, продала розкладні смартфони своїм співробітникам – це пояснює, звідки взявся “скасований” пристрій на відео.

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Звичайно, головна перевага пристрою – це екран. Його розміри в розгорнутому стані становлять 7,4 дюйма від кута до кута, а в повністю згорнутому – 6,8 дюйма. Механізм розгортання схожий на концептуальний телефон Oppo X 2021, при цьому рамка телефону LG розширюється, щоб поступово розгорнути його гнучкий OLED-екран.

У випадку з LG на задній панелі пристрою також є дисплей, який, схоже, може відображати сповіщення.

У телефоні, мабуть, використовується відносно потужний двигун для розгортання екрана. На відео це підтверджується тим, що він здатний зрушити навіть невеличкий стос книг на столі.

Однак він не ідеальний – у розгорнутому вигляді у правій частині екрана телефону видно складки. Також неясно, наскільки довговічний дисплей і скільки згортань може витримати.

Відео також показує, що маленьке “кружальце” на його задній панелі, яке деякі раніше вважали датчиком третьої камери, насправді є зчитувачем відбитків пальців. Вище за нього розташовані основна камери на 64 мегапікселі і надширококутна на 12 мегапікселів.

Цікаво, що слот для SIM-картки телефону прихований на задній панелі телефону і відкривається, коли телефон розгортається.

Усередині пристрій оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 888 (це флагман у рік випуску пристрою), 12 ГБ ОЗП, 256 ГБ пам’яті та акумулятором ємністю 4500 мАг.

Хоча підрозділу LG з виробництва смартфонів більше немає, чимало компаній зараз працює над розкладними пристроями, і є добрі шанси, що одна з них зрештою вийде на ринок. Крім вищезгаданого прототипу Oppo, TCL і Samsung Display також виявили інтерес до технології.

Джерело: The Verge