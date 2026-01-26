Скасований рімейк Prince of Persia був готовий на 99%, — інсайдер

Prince of Persia: The Sands of Time

Скасований рімейк Prince of Persia: Sands of Time був майже повністю готовий, каже інсайдер. Ubisoft закрила проєкт на фінішній прямій.

Користувач xj0nathan, який раніше неодноразово зливав точну інформацію про внутрішні проєкти компанії, каже про готовність гри на 99,99%. За його словами, команді залишалося виправити лише кілька помилок, коли рішення про скасування було ухвалене. Рімейку не пощастило потрапити під хвилю реорганізації Ubisoft. Компанія скасувала шість проєктів, після чого пережила втрату 34% вартості акцій за день.

Інсайдер також показав оновлений вигляд Принца. Він назвав якість фінального результату однією з найголовніших проблем і ключовою причиною закриття проєкту. Сам герой виглядає гірше, ніж у концепт-артах, які раніше потрапляли в мережу.

“Погляньте на цю красуню”, — жартує інсайдер.

Всередині Ubisoft не було єдиної думки про стан гри. Журналіст Том Хендерсон бачив внутрішні звіти QA з протилежними оцінками: від “гра виглядає добре” до “це повна катастрофа”. Раніше ексрозробник Ubisoft розповів, що у команді панував страх, відділи не могли домовитися і були постійні переробки. Зрештою студія не знала, що робити з цим проєктом.

“Але я не розумію, чому вони його не продадуть: якщо гра вже готова, то можна хоча б частково відбити витрати на розробку! Або ж вона справді настільки слабка й працює з багами”, — пишуть користувачі.

В обговореннях юзери припускали, що причиною став другий варіант. Це лише припущення, але, можливо, студія оцінила чергові репутаційні втрати і хвилю хейту, тож вирішила оминути ризики.

Попри те, що у 2024 році розробка нібито просувалась нормально, Ubisoft у підсумку вирішила не вкладати більше ресурсів у рімейк. Окрім проблем з якістю, додався фінансовий тиск і загальна нестабільність всередині компанії.

