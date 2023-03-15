The Hollywood Reporter: Квентін Тарантіно дописав сценарій 10-го та потенційно останнього в кар’єрі фільму — знімання почнуться восени

Режисер «Одного разу в Голлівуді» та «Кримінального чтива» розпочав роботу над своїм новим фільмом, повідомляють джерела The Hollywood Reporter. Ймовірно, стрічка матиме назву «Кінокритик» з героїнею-жінкою в головній ролі, а події розгортатимуться у Лос-Анджелесі кінця 1970-х років.

Цілком можливо, що історія зосередиться на Полін Кел — це кінокритик, яка писала для The New Yorker з 1968 по 1991 рік. Відома ще і як прозаїк та есеїст, Кел відрізнялась своїми «дотепними, уїдливими та дуже впевненими» рецензіями, а її думки часто суперечили поглядам колег. Наприкінці 1970-х Полін Кел недовго працювала консультантом у Paramount — і ці часи, схоже, збігаються з часом, що охоплює сценарій Тарантіно. Відомо, що режисер дуже поважав Кел — тож цілком, імовірно, обрав її як героїню для свого фільму.

Проєкт поки не належить до жодної студії — але це завдання можуть розв’язати вже цього тижня. Один з кандидатів — Sony, з лідером якої, Томом Ротманом, Тарантіно має непогані стосунки. Sony розповсюдила «Одного разу в Голлівуді», драмедійний фільм Таранітно про кіноіндустрію 1960-х років, а також уклала з ним унікальну угоду, згідно з якою авторські права з часом повертаються до нього. Стрічка отримала два «Оскари», де була представлена в 10 номінаціях, а також зібрала понад $377 мільйонів у всьому світі.

Тарантіно протягом двох десятиліть з легкістю залучав відомих акторів — він двічі працював з Леонардо Ді Капріо та Бредом Піттом, та керував Крістофом Вальцом, який отримав два «Оскари» за головні ролі у фільмах режисера.

59-річний сценарист і режисер неодноразово заявляв, що планує створити 10 фільмів до моменту, коли піде на пенсію у 60 років. Він зняв дев’ять стрічок (якщо рахувати два фільми «Вбити Білла» як один). Тарантіно також сповідує філософію, що режисери втрачають навички з віком.

«Я хочу зупинитися на певному етапі. Режисери не стають кращими з віком. Зазвичай найгірші фільми в їхній фільмографії — останні чотири з кінця», — сказав він в інтерв’ю Playboy у 2012 році.

Квентін Тарантіно — один із найвідоміших режисерів Голлівуду, одержимий історією кіно та одноразовими жанрами, такими як спагеті-вестерни Спагеті-вестерн — піджанр кінематографічного жанру вестерн, до якого відносять неамериканські, зокрема італійські, фільми, дія яких розгортається на Дикому Заході., блексплуатаційне кіно Блексплуатаційне кіно — піджанр експлуатаційного кіно, який спекулював на расових проблемах американського суспільства. З'явився у США на початку 1970-х років. Більшість персонажів блексплуатаційних фільмів — чорношкірі злочинці, які чинять опір «системі». та «chopsocky» Chopsocky — розмовний термін для фільмів про бойові мистецтва. . Але його сучасний погляд на них приніс режисеру дві перемоги на «Оскарі» за найкращий сценарій («Кримінальне чтиво» та «Джанґо вільний»), три номінації на найкращу режисуру та одну номінацію на найкращий фільм.

Попри те, що Тарантіно планує піти з кіно, він висловив інтерес до інших творчих завдань, зазначивши в інтерв’ю, що міг би зрежисувати деякі серіали чи п’єси. У 2021 році він опублікував свій перший роман «Одного разу в Голлівуді».