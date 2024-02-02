Новини Кіно 02.02.2024 о 10:08 comment views icon

Бред Пітт зіграє у фільмі «Кінокритик» — останній режисерській роботі Квентіна Тарантіно

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Бред Пітт зіграє у фільмі «Кінокритик» — останній режисерській роботі Квентіна Тарантіно

Раніше дует працював над бойовиком «Безславні виродки» та драмеді «Одного разу в Голлівуді» — останній приніс Пітту «Оскара».

Як повідомляє Deadline, Бред Пітт приєднається до акторського складу 10-го й останнього фільму Квентіна Тарантіно. Продюсером стане Стейсі Шер, а реліз очікується у 2025 році.

Ймовірно, дія фільму розгортатиметься у південній Каліфорнії 1970-х років і натхненна цинічним кінокритиком, якого читав Тарантіно у дитинстві. Раніше режисер спростував чутки про те, що головною героїнею оповіді стане відома жінка-кінокритик Полін Кел.

Квентін неодноразово заявляв, що планує створити 10 фільмів до моменту, коли піде на пенсію. Він зняв дев’ять стрічок (якщо рахувати два фільми «Вбити Білла» як один). Тарантіно також сповідує філософію, що режисери втрачають навички з віком.

Проєкт «Кінокритик» поки не належить до жодної студії, але один з кандидатів — Sony, яка розповсюдила «Одного разу в Голлівуді», драмедійний фільм Тарантіно про кіноіндустрію 1960-х років, а також уклала з ним унікальну угоду, згідно з якою авторські права з часом повертаються до нього. Стрічка отримала два «Оскари» (включно з одним для Пітта за найкращу чоловічу роль другого плану), де була представлена в 10 номінаціях, а також зібрала понад $377 мільйонів у всьому світі.

Востаннє Пітт зіграв головну роль у «Вавилоні» Деміена Шазелла та «Швидкісному поїзді» Девіда Літча, обидва вийшли на екрани у 2022 році. У майбутньому повнометражному фільмі «Вовки» режисера Джона Воттса Пітт возз’єднається з колегою по «11 друзям Оушена» Джорджем Клуні.

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