Ексдівчина Бенкмана-Фріда та директорка дочірньої фірми FTX визнала себе виною у шахрайстві — їй загрожує до 110 років позбавлення волі

Визнав обвинувачення у шахрайстві й співзасновник FTX — йому пророкують 50 років тюрми.

Два топменеджери FTX визнали себе винними та співпрацюють з прокуратурою: співзасновник FTX Гері Вонг і генеральна директорка Alameda Research Керолайн Еллісон. Обох засуджено за “їхню роль у шахрайстві, що сприяло краху FTX”, повідомив Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка на пресконференції.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022