Ексдівчина Бенкмана-Фріда та директорка дочірньої фірми FTX визнала себе виною у шахрайстві — їй загрожує до 110 років позбавлення волі

Визнав обвинувачення у шахрайстві й співзасновник FTX — йому пророкують 50 років тюрми.

Два топменеджери FTX визнали себе винними та співпрацюють з прокуратурою: співзасновник FTX Гері Вонг і генеральна директорка Alameda Research Керолайн Еллісон. Обох засуджено за “їхню роль у шахрайстві, що сприяло краху FTX”, повідомив Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка на пресконференції.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Еллісон, колишня генеральна директорка дочірньої компанії FTX Alameda Research і ексдівчина засновника криптобіржі Сема Бенкмана-Фріда, визнала себе винною за сімома пунктами звинувачення і їй загрожує до 110 років в’язниці. Співзасновник FTX Гері Вонг визнав себе винним за чотирма пунктами звинувачення, йому загрожує до 50 років позбавлення волі. Однак нині вони співпрацюють з прокуратурою, тож можуть отримати м’якіші покарання.

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Еллісон та Вонг також стикаються з цивільними звинуваченнями в шахрайстві з боку Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) і Комісії з торгівлі товарами (CFTC). Обох випустили під заставу у розмірі 250 000 доларів.

Оголошення було зроблено, коли Бенкмана-Фріда екстрадували з Багамських островів до Нью-Йорка, що ще більше погіршило його юридичні проблеми. Адвокат Вонга Ілан Графф заявив, що його клієнт “взяв на себе відповідальність за дії та серйозно ставиться до зобов’язань як свідка, який співпрацює”, повідомляє The Washington Post.

Попри співпрацю, SEC не стримувала себе у виразах, висуваючи справу проти Еллісон та Вонга.

“Пан Бенкман-Фрід, пані Еллісон і пан Вонг були активними учасниками схеми приховування важливої інформації від інвесторів FTX. Таємним чином, переказуючи кошти клієнтів FTX в Alameda, обвинувачені приховали цілком реальні ризики, з якими зіткнулися інвестори та клієнти криптобіржі”, — сказав заступник директора SEC із правоохоронних заходів Санджай Вадхва.

Тим часом Бенкман-Фрід звинувачується у багатьох злочинах одразу кількома агентствами, включаючи SEC, Міністерство юстиції та CFTC. У переліку обвинувачень — обман інвесторів і клієнтів FTX на суму понад 1,9 мільярда доларів, численні випадки шахрайства, змова з метою обману інвесторів шляхом надання неправдивої інформації та “таємного” виведення коштів клієнтів.

CFTC також стверджує, що Бенкман-Фрід і його союзники “отримали сотні мільйонів доларів у вигляді погано задокументованих “позик” від Alameda”, які потім використовували для купівлі нерухомості та здійснення політичних пожертвувань.

Хронологія падіння FTX

2 листопада сайт Coinbase опублікував звіт, який показав, що криптобіржа Сема Бенкмана-Фріда зіткнулася з кризою ліквідності. У відповідь на статтю генеральний директор Binance Чанпен Чжао оголосив, що компанія продасть FTT (токен FTX) на суму близько 529 мільйонів доларів, після чого токен впав більш ніж на 70% приблизно до $6.

Пізніше було повідомлено, що Binance купує FTX, а власники лише підписали “лист про наміри” — а це, власне, означало, що угода не має обов’язкової сили. Тож, згодом Чжао, ознайомившись із фінансовими документами FTX, передумав рятувати конкурента. Невдача FTX спричинила поширення інфекції, яка призвела до фінансових проблем у кількох інших компаніях. Флагманській криптовалюті, біткоїну, прогнозували падіння нижче $12 000.

11 листопада FTX оголосила про банкрутство. Сем Бенкман-Фрід пішов у відставку, замість нього посаду генерального директора обійняв ветеран реорганізації Enron Джон Дж. Рей III. Близько 130 додаткових дочірніх компаній, включаючи FTX US та Alameda Research, також розпочали процес банкрутства. За кілька тижнів стало відомо, що “значна кількість” активів криптобіржі зникли або були викрадені.

У грудні з’явились повідомлення, що прокуратура США розслідує справу Сема Бенкмана-Фріда щодо його можливої ​​причетності до організації “смертельної спіралі” стейблкоіна TerraUSD (UST) і пов’язаного з ним токена Luna. За кілька днів засновника FTX арештували на Багамах, після того, як уряд США висунув кримінальні звинувачення проти Бенкмана-Фріда, і заявив про намір вимагати його екстрадиції від країни, де він проживав і яка служила базою операцій для FTX.

Джерело: Engadget