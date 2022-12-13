Співзасновника криптобіржі FTX Сема Банкмана-Фріда заарештували на Багамах

Понад місяць після того, як криптовалютна біржа FTX оголосила про банкрутство, генеральний прокурор Багамських островів Раян Піндер оголосив про арешт її засновника і колишнього генерального директора Сема Банкмана-Фріда.

Згідно з повідомленням, арешт був здійснений після того, як уряд США проінформував Багами про кримінальні звинувачення, висунуті проти Бенкмана-Фріда, і заявив про намір вимагати його екстрадиції від країни, де він проживав і яка служила базою операцій для FTX. Прокурор США у Південному округу Нью-Йорка Даміан Вільямс підтвердив факт арешту, заявивши про намір розкрити деталі звинувачення незабаром.

Крах FTX показав, що Сем Банкман-Фрід та його партнери, схоже, використали депозити клієнтів на FTX для підтримки іншого бізнесу – торгової фірми Alameda Research. При цьому, щойно розпочалося активне виведення коштів з біржі FTX, стало зрозуміло, що у неї не вистачає ресурсів для виплат клієнтам, і біржа швидко припинила операції.

Цього тижня Бенкман-Фрід мав надати свідчення на слуханнях у Конгресі. Протягом кількох попередніх тижнів він постійно давав інтерв’ю журналістам, намагаючись пояснити, що сталося всередині бізнесу, який на якийсь час зробив його одним із наймолодших мільярдерів у світі.

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Джон Дж. Рей III, який змінив Сема Банкмана-Фріда на посаді генерального директора FTX, заявив:

«Ніколи у своїй кар’єрі я не бачив такого повного провалу корпоративного контролю і такої повної відсутності правдивої фінансової інформації, як тут».

Джерело: The Verge