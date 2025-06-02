«Skyrim-бабуся» виходить із пенсії: ремастер Oblivion повернув 89-річну геймерку до гри

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Культова 89-річна геймерка Ширлі Каррі тепер не «Skyrim-бабуся», а «Oblivion Remastered-бабуся». Вона офіційно відклала свою паузу від геймерства в «дальню шухляду».

Улюблениця мільйонів Ширлі Каррі завантажила свої перші відео з оновленої версії The Elder Scrolls 4: Oblivion, щоб розпочати нове проходження знайомому світі RPG. Але цього разу знайомий Скайрим змінюється Сироділом, який вона зовсім не знає.

«Вибачте, друзі, ви ж знаєте, що я маю все оглянути. Я ніколи тут раніше не була», — сказала стрімерка.

Обидва відео — «Навчання» та «Все ще навчаюся» — вийшли на її каналі на вихідних. І справді відповідають назвам, оскільки Каррі з нуля звикає до системи керування та особливостей Oblivion. Вона грає спокійно, неквапливо, з цікавістю до деталей і природного оточення. Вже в перші хвилини глядачі чують, як Каррі не стримує емоцій, коли нова (для неї) гра дивує або дратує. Але все одно геймерка поступово адаптується і вчиться насолоджуватись ігровим світом.

«Потворна динаміка… просто потворна динаміка», — вигукує вона, намагаючись розібратися з інтерфейсом і системою переміщення.

Каррі під час відео зупиняється, щоб роздивитися квіти, ландшафти та не поспішає бігти за сюжетом. Усім фанатам Oblivion знайомо, що таке просто бігати навколо Імперського міста, шукати корені Нірна, битися з грязекрабами та виконувати сторонні квести. І саме за такий підхід полюбляють Ширлі, яка не гониться за екшеном.

Це повернення виглядає особливо цікаво на тлі її заяви восени 2024 року. Тоді Каррі офіційно оголосила про завершення кар’єри в ігровому YouTube. У відео вона прямо сказала, що їй смертельно набридло грати в ігри. Вона планувала зосередитись на влогах і залишити минуле позаду, але все одно час від часу на її каналі з’являлись нові відео зі Skyrim. А тепер будуть ролики і з Oblivion Remastered.

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Ширлі давно стала символом особливої атмосфери в RPG-спільноті. В YouTube у неї понад 1,3 млн підписників, а її стиль стрімінгу надихнув і самих розробників. Bethesda не тільки відсканувала її зовнішність для The Elder Scrolls 6, а й додала відсилання до неї у Starfield. Моддери теж не залишились осторонь — створили мод на супутника-бабусю в Skyrim.

Джерело: Games Radar