Смартфон OnePlus 10T отримав SoC Snapdragon 8+ Gen 1, надшвидку зарядку потужністю 150 Вт та ціну від $650

Компанія OnePlus розширила модельний ряд смартфонів та представила новий пристрій OnePlus 10T. Раніше цього року компанія вже вивела на ринок OnePlus 10 Pro. Попри те, що новинка не належить до серії Pro і коштує дешевше, за деякими параметрами вона перевершує попередника.

Пристрій оснащений 6,7-дюймовим OLED дисплеєм з роздільною здатністю 2412х1080 пікселів, 10-бітною глибиною кольору та частотою оновлення 120 Гц. Екран підтримує стандарт HDR10+. Поліпшенням у порівнянні з OnePlus 10 Pro є використання більш продуктивного процесора Snapdragon 8+ Gen 1. Конфігурація може містити 8, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті UFS 3.1. Виробник заявляє про використання нової системи охолодження 3D Cooling System із найбільшою випарною камерою серед усіх смартфонів OnePlus.

Щоб зменшити вартість нової моделі, OnePlus суттєво урізала камери у порівнянні з OnePlus 10 Pro. Апарат несе на борту головний 50-мегапіксельний модуль Sony IMX766 з оптичною системою стабілізації зображення, 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний макромодуль. Фронтальна камера отримала 16-мегапіксельний сенсор.

Смартфон OnePlus 10T містить батарею місткістю 4800 мАг та підтримує надшвидку зарядку SuperVOOC потужністю 150 Вт. У комплект постачання включається зарядний пристрій потужністю 160 Вт (ймовірно, такий самий, як у смартфона Realme GT Neo3 150W Edition). Однак у країнах, де розетки забезпечують напругу живлення 110 В, телефон заряджатиметься при потужності 125 Вт. Щоб знизити знос батареї, передбачено функцію Battery Health Engine. Виробник заявляє, що акумулятор збереже близько 80% початкової місткості навіть після 1600 циклів заряджання.

Смартфон OnePlus 10T вже доступний для попереднього замовлення і надійде у продаж в Європі з 25 серпня за ціною €699/£629 за базову версію 8/128 ГБ. Версія з 12/256 ГБ пам’яті оцінюється у €799/£729. Продаж у США розпочнеться у вересні за ціною $649 і $749, відповідно.

Джерело: gsmarena