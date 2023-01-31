Смартфони Samsung Galaxy S23 на “живих” фото за день до презентації

Завдяки численним витокам ми знаємо майже всі характеристики смартфонів Samsung серії Galaxy S23, які будуть офіційно анонсовані завтра. А тепер у мережу проникли живі фотографії цих пристроїв.

Фотографії всіх трьох очікуваних моделей Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra опублікував у Twitter інсайдер Ice Universe.

Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra pic.twitter.com/NFagu1nC8p — Ice universe (@UniverseIce) January 31, 2023

Користувач Dylan Xitton також опублікував короткий ролик із Galaxy S23 Ultra. Після цього він був видалений у зв’язку із заявою заяву про порушення авторських прав, що практично підтвердило його справжність.

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Of course, I have an extra bunch of photos here, the chilean mobile provider (Wom) said that the phone would be released in chile 1 month ongoing, I was surprised seeing on the shelf lmao pic.twitter.com/07ga0Ob9OP — Dylan⚡Xitton (@DylanXitton) January 31, 2023



Згідно з наступним повідомленням у Твіттері, джерелом фотографій Dylan Xitton є чилійська мобільна мережа, яка ненавмисно почала публічно демонструвати телефони до їхнього офіційного анонсу.

Завдяки численним витокам за останні кілька місяців ми вже бачили кілька прес-рендерів смартфонів серії Galaxy S23, а також кілька фотографій та відео. Але ці нові кадри дають більш-менш повне уявлення про всю лінійку.

На фотографіях можна бачити квадратні краї Galaxy S23 Ultra з чотирма камерами ззаду, тоді як S23 та S23 Plus мають більш закруглений дизайн та на одну камеру менше.

Нагадаємо, презентація Samsung Unpacked, на якій будуть представлені смартфони Galaxy S23 та ноутбуки Galaxy Book 3, відбудеться 1 лютого о 20:00 за київським часом.

Джерело: The Verge