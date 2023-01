Смартфони Samsung Galaxy S23 на “живих” фото за день до презентації

Завдяки численним витокам ми знаємо майже всі характеристики смартфонів Samsung серії Galaxy S23, які будуть офіційно анонсовані завтра. А тепер у мережу проникли живі фотографії цих пристроїв.

Фотографії всіх трьох очікуваних моделей Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra опублікував у Twitter інсайдер Ice Universe.

Користувач Dylan Xitton також опублікував короткий ролик із Galaxy S23 Ultra. Після цього він був видалений у зв’язку із заявою заяву про порушення авторських прав, що практично підтвердило його справжність.

Of course, I have an extra bunch of photos here, the chilean mobile provider (Wom) said that the phone would be released in chile 1 month ongoing, I was surprised seeing on the shelf lmao pic.twitter.com/07ga0Ob9OP

