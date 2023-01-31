Galaxy S23 + Galaxy Book 3 — чого чекати від презентації Samsung Unpacked 1 лютого

На 1 лютого заплановано проведення чергового заходу Samsung Unpacked, присвяченого анонсу нових пристроїв. Трансляція розпочнеться о 20:00 за київським часом. Розглянемо, чого очікується від цієї презентації.

Смартфони Galaxy S23

Основну увагу на Samsung Unpacked буде приділено новій лінійці флагманських смартфонів Galaxy S23. Ще до офіційного анонсу в мережу проникла велика кількість чуток і витоків, що докладно описують майбутні новинки. Очікується, що Samsung анонсує три версії: стандартну Galaxy S23, більшу Galaxy S23 Plus та топову Galaxy S23 Ultra.

За попередніми даними, Galaxy S23 та S23 Plus отримали 6,1 та 6,6-дюймові OLED-дисплеї з роздільною здатністю 1080p та частотою оновлення 120 Гц. Версії Galaxy S23 Ultra пророкують 6,8-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1440p та частотою оновлення 120 Гц. Швидше за все, всі три моделі оснащені найновішим флагманським процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Користувачам будуть доступні різні конфігурації пам’яті, включаючи 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам’яті й сховище місткістю від 128 ГБ до 1 ТБ. Місткість акумулятора варіюється від 3900 до 5000 мАгод, підтримується швидка зарядка потужністю 45 Вт на Plus і Ultra і 25 Вт на S23.

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Очікується, що топова версія Galaxy S23 Ultra отримала 200-мегапіксельний сенсор головної камери, а також три додаткові модулі: 12-мегапіксельний надширококутний, 10-мегапіксельний телефото з 3-кратним оптичним зумом і 10-мегапіксельний телефото з 10-кратним оптичним зумом. Версії Galaxy S23 та Galaxy S23 Plus отримають по три камери: 50-мегапіксельну основну, 12-мегапіксельну надширококутну та 10-мегапіксельну телефото з 3-кратним оптичним зумом.

За попередніми даними, ціна Galaxy S23 починається з $799,99, Galaxy S23 Plus – із $999,99, Galaxy S23 Ultra – із $1199,99.

Ноутбуки Galaxy Book 3

Якщо вірити сторінці попереднього резервування, одночасно зі смартфонами Galaxy S23 буде анонсовано і лінійку ноутбуків Galaxy Book 3. Очікується, що користувачам запропонують відразу 5 моделей: Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 і Book 3 Ultra.

Деякі відомості про ці пристрої вже проникли в мережу. Флагманській версії Samsung Galaxy Book 3 Ultra приписують 16-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1800p, процесор Intel Core i9-13900H, 32 ГБ оперативної пам’яті, накопичувач місткістю 1 ТБ і дискретну відеокарту Nvidia RTX 4070. Дисплей сенсорний і має підтримку стилуса.

Інші пристрої порівну розділені на традиційні ноутбуки та моделі, що дозволяють повертати дисплей на 360 градусів. Модель Galaxy Book 3 Pro 360 буде доступна з 16-дюймовим сенсорним (з підтримкою стилуса) 1800p OLED-дисплеєм, процесорами Intel i5-1340P або i7-1360, інтегрованою графікою, 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем місткістю до 1 ТБ. Для моделі Galaxy Book 3 Pro передбачено додаткову 14-дюймову модифікацію.

Але планшетів, навушників та розумних годинників не буде

Минулого року разом із флагманськими смартфонами Galaxy S22 компанія Samsung також анонсувала планшет Tab S8. Але цього разу, нібито, компанія переглянула плани випуску планшета через зниження споживчого попиту. Планшет наступного покоління може з’явитися пізніше цього року.

Аналогічна історія з бездротовими навушниками. Компанія має кілька лінійок навушників, і оновлювати їх зараз не планується. Нові версії можуть з’явитися за кілька місяців.

Нарешті, останній раз розумний годинник Samsung оновлювався в серпні минулого року, коли вийшла серія Galaxy Watch 5. Як правило, компанія випускає нові версії годинників раз на 12 місяців, так що анонс Galaxy Watch 6 слід очікувати в серпні 2023 року.

Джерело: The Verge