27.02.2026

Solana представила “ринки уваги”: новий формат, в якому можна ставити на меми та тренди

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Depositphotos

Криптоплатформа Zora запускає на Solana новий формат — “ринки уваги”, де трейдери можуть робити ставки на віральність тем у соцмережах. Платформа дозволяє відкривати лонги або шорти на популярність трендів. Створення ринку коштує 1 SOL; стартові обсяги торгів поки що невисокі.


Zora, криптосоціальна платформа, пов’язана з Ethereum-мережею другого рівня Base, представила продукт, який дозволяє спекулювати на тому, які теми, меми чи ідеї набиратимуть популярності онлайн. Користувачі можуть створювати “ринки” на будь-який момент — це привертає увагу, займати позиції щодо вже існуючих тем або запускати нові. Механіка передбачає додавання пов’язаних посилань прямо на ринку.

“Додавайте будь-яке пов’язане посилання безпосередньо до ринку. Ринки та пари рухаються й торгуються разом — більше пар, більше уваги, більше потенційного зростання. Створюйте та утримуйте позиції на різних ринках і парах. Відстежуйте PNL у реальному часі. Виводьте кошти будь-коли”, — йдеться на сайті.

У промо-відео показано ставки на тренд “longevity” у парі з токенами $redlight, $coldplunge, $shrooms і $peptides. Інтерфейс також демонстрував ринок attentionmarkets із зростанням понад 5 500% за день та dogs із понад 300%, хоча обсяги торгів залишалися обмеженими. Для запуску нового “Trend” потрібно сплатити 1 SOL (приблизно $85) — це, за поясненням команди, має зменшити спам. Плата не приносить прямої винагороди творцю, але відкриває ринок для інших учасників. Платформа розділяє “Trends” і “Pairs”: перші не дають винагород, другі можуть стимулювати участь через внутрішні механіки.

Після анонсу токен ZORA зріс приблизно на 6,2% до $0,022 за 24 години, тоді як загальний ринок знизився приблизно на 1,2%. Водночас стартова активність була скромною: за перші 30 хвилин токен $attentionmarkets мав капіталізацію близько $70 тис. та обсяг торгів близько $170 тис. Лише три токени перевищили $10 тис. капіталізації на початку.


Zora продовжує експерименти на стику криптовалют і економіки креаторів (раніше — NFT-маркетплейс і creator coins на Base) та навіть шукає “Attention Economist” для аналізу трендів TikTok, X, Instagram Reels і YouTube Shorts. Сегмент attention- і prediction-ринків уже привертає капітал: наприклад, проєкт Noise на Base залучив $7,1 млн у seed-раунді від Paradigm. Однак порівняно з платформами, що генерують десятки мільярдів доларів місячних обсягів, новий продукт Zora поки демонструє лише десятки-сотні тисяч доларів на старті.

У соцмережах почали “поховання” Solana з падінням до $5: гучний судовий процес став приводом для паніки

Джерело: The Block

