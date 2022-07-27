Sono Motors показала фінальний дизайн електромобіля Sion (зібрано вже 19 тис. передзамовлень) та пакет для “озеленення” громадського транспорту Solar Bus Kit

Німецька компанія Sono Motors провела великий захід “Celebrate the Sun” у Мюнхені, в рамках якого розповіла новини про свої “зелені” проекти. Так, творці показали фінальний дизайн бюджетного електромобіля Sion та представили пакет апгрейду дизельних автобусів Solar Bus Kit на основі сонячних панелей.

Електромобіль Sono Sion розробляється як мінімум з 2016 року, проте тільки зараз проект набув фінальних серійних обрисів. У порівнянні з більш ранніми концептами контури корпусу стали більш плавними, чіткими і, найголовніше, більш простими у виробництві. Були переглянуті та фіналізовані такі елементи, як кермо, фари та задні вогні, дверні ручки, зарядний роз’єм тощо.

Головна особливість моделі – розсіяні на поверхні корпусу 456 сонячних осередків, які здатні безкоштовно додати від 112 до 245 км запасу ходу на тиждень. Від повного заряду LFP-батареї ємністю 54 кВтг електромобіль здатний проїхати до 305 км. Заряд від мережі змінного струму здійснюється в режимі до 11 кВт, а у випадку зі швидкісною зарядкою – аж до 75 кВт. Завдяки підтримці двосторонньої зарядки електромобіль легко перетворюється на мобільне резервне джерело живлення для дому.

Компанія вже збирає тестову партію електромобілів Sion, які тестуватимуться на околицях штаб-квартири Sono Motors у Мюнхені. На 1 липня 2022 року компанія зібрала понад 19,000 попередньо замовлень з передоплатою на рівні €2,225, що теоретично має трансформуватися в €415 млн продажів. Нагадаємо, що вартість моделі стартує з позначки всього €25,126. Контрактне складання розпочнеться у другій половині 2023 року у Фінляндії на потужностях компанії Valmet Automotive. Після періоду освоєння річний обсяг виробництва має становити близько 257 тис. електромобілів до 2030 року.

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Друга новинка – пакет Solar Bus Kit, призначений для бізнес-клієнтів та міської влади. Він є рішенням все-в-одному з 8 м² сонячних панелей і всієї необхідної електроніки з сумарною потужністю 1,4 кВт. Система кріпиться на дах 12-метрових автобусів системи громадського транспорту, таких як Mercedes-Benz Citaro та MAN Lion City. Окупність становить лише 3-4 роки.

На жаль, система не може перетворити дизельні автобуси на електричні, але здатна заощадити до 1,500 літрів дизельного палива та запобігти викиду 4 тонн CO2 на один автобус на рік. Це відбувається за рахунок того, що сонячні панелі живлять допоміжні системи автобусів, на кшталт опалення, вентиляції, кондиціювання, освітлення тощо, знижуючи витрати дизельного палива. Надалі такі ж пакети можна буде використовувати не лише для автобусів, а й для вантажівок та іншого транспорту.

Джерело: Sono Motors